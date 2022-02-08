علاقات البوابة: 7 نصائح لتحسين صحة دماغك اللياقة العقلية أمر حيوي مثل اللياقة البدنية للعيش حياة طويلة وصحية. هناك بعض الأشياء البسيطة التي يمكنك القيام بها كل يوم لجعل عقلك يعمل بسرعة وكفاءة.

علاقات البوابة: 7 نصائح لتحسين صحة دماغك

نصائح هامة لتحفيز خلايا الدماغ

حاول استخدام اليد غير المسيطرة. حاول استخدام يدك غير المسيطرة أكثر لأداء أنشطة مختلفة في اليوم. قد يساعد استخدام يدك غير المسيطرة على تقوية عقلك . تعلم شيئاً جديداً. سواء كانت آلة موسيقية أو لغة ، فإن تعلم شيء جديد يساعد في تحدي عقلك وزيادة الأداء . جرب ألعاب الطاولة. تشير الدراسات إلى أن ألعاب الطاولة مثل المونوبولي، بنك الحظ ، الشطرنج ، السلم والثعبان ، طاولة الزهر يمكن أن تؤدي إلى زيادة حجم الدماغ في عدة مناطق من الدماغ. يمكن أن يساعد في تحسين مهارات الذاكرة والتفكير . التأمل. يمكن أن يساعد التأمل في تهدئة جسدك وتقليل التوتر والقلق. قد يساعد أيضًا في زيادة قدرة عقلك على معالجة المعلومات . جرب أحجية الصور. سواء كنت تحل أحجية معقدة أو تعمل على حل لغز بسيط ، يمكن أن يساعدك هذا التمرين العقلي على تقليل التدهور المعرفي ويجعلك تحليليًا . خذ طريقاً جديداً كل فترة. حاول ألا تعلق في روتين معين، اختر أشياء جديدة مثل تجربة طريق جديد أو ركوب وسائل النقل العام بدلاً من القيادة إلى مكتبك. استمع للموسيقى الهادئة . يجعلك الاستماع إلى الموسيقى أكثر إبداعًا مقارنة بالعمل في صمت. تساعدك الموسيقى على التوصل إلى حلول أكثر ابتكارًا.

علاقات البوابة: 7 نصائح لتحسين صحة دماغك

5 نصائح إضافية للحفاظ على صحة دماغك:

1. تمرن بانتظام

للتمرين العديد من الفوائد المعروفة ، ويبدو أن النشاط البدني المنتظم يفيد الدماغ. تظهر العديد من الدراسات البحثية أن الأشخاص النشطين بدنيًا أقل عرضة للإصابة بتدهور في وظائفهم العقلية ولديهم مخاطر أقل للإصابة بمرض الزهايمر. يعتقد أن هذه الفوائد ناتجة عن زيادة تدفق الدم إلى عقلك أثناء التمرين. كما أنه يميل إلى مواجهة بعض الانخفاض الطبيعي في اتصالات الدماغ الذي يحدث أثناء الشيخوخة ، مما يؤدي في الواقع إلى عكس بعض المشاكل.

اهدف إلى ممارسة الرياضة عدة مرات في الأسبوع لمدة 30-60 دقيقة. يمكنك المشي أو السباحة أو لعب التنس أو أي نشاط هوائي آخر معتدل يزيد من معدل ضربات قلبك.

2. احصل على قسط كافي من النوم

يلعب النوم دورًا مهمًا في صحة دماغك. هناك بعض النظريات التي تفيد بأن النوم يساعد في التخلص من البروتينات غير الطبيعية في دماغك ويقوي الذكريات ، مما يعزز ذاكرتك العامة وصحة دماغك.

من المهم أن تحاول الحصول على سبع إلى ثماني ساعات متتالية من النوم كل ليلة ، وليس النوم المتقطع لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات. يمنح النوم المتتالي عقلك الوقت لتوحيد وتخزين ذكرياتك بشكل فعال. يعد توقف التنفس أثناء النوم ضارًا بصحة دماغك وقد يكون سببًا في معاناتك من أجل الحصول على ساعات متتالية من النوم. تحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك يشتبه في إصابتك بانقطاع التنفس أثناء النوم.

3. تناول حمية البحر الأبيض المتوسط

يلعب نظامك الغذائي دورًا كبيرًا في صحة دماغك. أوصي مرضاي بالتفكير في اتباع نظام غذائي متوسطي ، يركز على الأطعمة النباتية والحبوب الكاملة والأسماك والدهون الصحية ، مثل زيت الزيتون. يحتوي على كمية أقل بكثير من اللحوم الحمراء والملح من النظام الغذائي الأمريكي النموذجي.

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتبعون حمية البحر الأبيض المتوسط ​​عن كثب هم أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر من الأشخاص الذين لا يتبعون هذا النظام الغذائي. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد أجزاء النظام الغذائي التي لها أكبر تأثير على وظائف الدماغ. ومع ذلك ، نحن نعلم أن أحماض أوميغا الدهنية الموجودة في زيت الزيتون البكر الممتاز والدهون الصحية الأخرى ضرورية لخلاياك لتعمل بشكل صحيح ، ويبدو أنها تقلل من خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي ، وتزيد من التركيز الذهني وتبطئ التدهور المعرفي لدى كبار السن. .

4. ابق نشيطا عقليا

دماغك مشابه للعضلة - تحتاج إلى استخدامه أو ستفقده. هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها للحفاظ على شكل عقلك ، مثل حل الكلمات المتقاطعة أو لعبة Sudoku أو القراءة أو لعب الورق أو تجميع أحجية الصور المقطوعة. اعتبره تدريبًا متقاطعًا لعقلك. لذا قم بتضمين أنشطة مختلفة لزيادة الفعالية.

لا أوصي بأي من برامج تدريب الدماغ المدفوعة المتاحة اليوم. غالبًا ما تقدم هذه البرامج وعودًا بأنها لا تستطيع الوفاء أو التركيز على مهارات الحفظ التي لا تفيد في الحياة اليومية. يمكن لعقلك أن يحصل على التمرين الجيد من خلال القراءة أو تحدي نفسك بالألغاز. أخيرًا، لا تشاهد التلفاز كثيرًا ، لأن هذا نشاط سلبي ولا يفعل الكثير لتحفيز عقلك.

5. البقاء اجتماعيًا.

يساعد التفاعل الاجتماعي على درء الاكتئاب والتوتر ، وكلاهما يمكن أن يساهم في فقدان الذاكرة. ابحث عن فرص للتواصل مع الأحباء والأصدقاء وغيرهم ، خاصة إذا كنت تعيش بمفردك. هناك بحث يربط الحبس الانفرادي بضمور الدماغ ، لذا فإن البقاء نشطًا اجتماعيًا قد يكون له تأثير معاكس ويقوي صحة عقلك.

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