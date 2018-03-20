تعرف على تأثير الألوان علينا حسب علم النفس

اللون البرتقالي والأصفر والأحمر تشترك في الخصائص المزاجيّة إلى حد كبير

لقد قامت عدة جهودٍ بدراسة تأثير الألوان على سايكولوجيا الإنسان وفيما يأتي ذكرٌ لتأثير بعض الألوان المدروسة على الناس حسب علم النفس:

- اللون الأبيض: يمنح هذا اللون الأشخاص الشعور بالسلام، والهدوء، والسعادة؛ لذلك يُنصَح الأشخاص في حالة الغضب بالنظر إلى أيّ شيء باللون الأبيض لفترة ما بين ثلاث إلى خمس دقائق؛ وذلك للسيطرة على مشاعر الهدوء في الجسم.

- اللون الأسود: يمنح هذا اللون الشعور بالهيبة والرهبة، وقدّ أكدّ المتخصصون أن الأشخاص الذين يفضلون اللون الأسود تكون شخصيتهم قريبة من الانطواء.

- اللون النيلي:يمنح هذا اللون الشعور بحالة من التأمل، والعصف الذهني، والتفكير، والإبداع، كما يساعد في تعزيز التواصل الداخلي. اللون الأزرق:يساعد هذا اللون على السيطرة على المشاعر، والعواطف، كما يمنح الشخص الشعور بالاستقرار النفسي والمعنوي، والشعور بالقوة، كما أنّه من الألوان المهدّئة للأشخاص الذين يعانون من العصبية الزائدة.

- اللون الأخضر: يُعتبَر هذا اللون من أكثر الألوان التي تعمل على تهدئة النفس، كما تمنح الشخص الشعور بالأمل.

- اللون الأصفر: يرتبط هذا اللون مع أشعة الشمس؛ إذ إنّه يعمل على زيادة مشاعر الفرح والفكر والسعادة ، كما أنّه يثير روح البهجة، وينشّط المخ ويقوّي العقل، ويتم ارتداؤه لتحفيز الإبداع في العقل، وتصفية الذهن لا سيما عند الإصابة بالتوتر العصبي .

- اللون البرتقالي: يعدّ اللون البرتقالي والأصفر والأحمر من الألوان التي تشترك في الخصائص المزاجيّة إلى حد كبير، كما أنّ اللون البرتقالي يحفّز النشاط العقلي، و يُدخِل شعور الحماس إلى نفس الفرد، وكذلك الشعور بالإبداع والسعادة، وقد أثبتت الدراسات أنّه مفيد في علاج الاكتئاب، وهو منشط عام، كما يَحُدّ من الشعور بالهبوط، والاضطهاد، واليأس، والفتور، والنعاس، وجميع المشاعر والأحاسيس السلبية.

- اللون الأحمر: يساعد هذا اللون في الحد من علامات الكسل، والخمول، والشعور الدائم بالإعياء، والإجهاد، والميل للنوم لفترات زمنية طويلة، وبالتالي فهو لون محفّز ومنشّط للجسم.

- اللون البنفسجي: يُعتبَر هذا اللون من أكثر الألوان المهدّئة، وبشكل خاص للأمراض العصبية والنفسية.

- اللون الوردي: يعمل هذا اللون على تلطيف الجسم، وإرخاء العضلات، كما وصفه المتخصصون كمهدّئ للأشخاص العدوانيين الذين يميلون للعنف، كما أنّه يعالج حالات الإدمان، ويجدر بالذكر أنّه لون مناسب لغرف النوم؛ وذلك لأنّه يصنع جوّاً رومنسيّاً.

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