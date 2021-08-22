علامات تدل على أن طفلك ينضج

أحد أهم أهدافنا أثناء تعليمنا وتدريب أطفالنا هو جعلهم يصلون إلى مرحلة النضج، ولكن كيف يمكننا معرفة ما إذا كنا قد وصلنا إلى هذا الهدف؟ ما هي بعض علامات النضج لدى طفلك والتي يمكنك البحث عنها؟

ينمو الطفل ويتطور بشكل مختلف، ويقوم بالأشياء وفقًا لسرعته الخاصة. يصل الأطفال عمومًا إلى معالم معينة في حياتهم في نفس الوقت تقريبًا، كما يأتي النضج مع العمر والخبرة حيث يكونوا أكثر عقلانية ومسؤولية.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها معرفة ما إذا كان طفلك ينضج.

- الاستماع الى الوالدين واحترامهما

يتميز الأطفال الصغار والمراهقين بالعند. على خلاف ذلك، يبدو الأبناء الناضجون ذو صبر للاستماع إلى الناس وتقدير واحترام الوالدين

- أكثر تفهما

أن تنضج يعني أيضًا أن تكون أكثر فهمًا. لذلك، إذا بدأ طفلك في النظر إلى الأشياء من وجهات نظر مختلفة، فإنه ينضج ببطء.

- زيادة القبول

سيكون الطفل الناضج أكثر تقبلًا للآخرين وأفكارهم.

- الاستعداد للمشاركة

بالتأكيد، يمكن تعلم المشاركة في سن مبكرة، ولكن عندما يشارك طفلك دون الحاجة إلى إخباره بما يجب عليه فعله، يكون ذلك علامة على نضجه.

- ضبط النفس

ربما يكون هذا أحد أكبر العلامات، لأنه بدون ضبط النفس يواجه الطفل صعوبات في مجالات النضج الأخرى. عندما يكون لديه ضبط النفس، يكون قادر على فعل الصواب، بغض النظر عما إذا كانوا يرغب ذلك أم لا. وحتى عندما لا يريد ذلك، يمكّنه ضبط النفس من فعل الشيء الصحيح، بدلًا من الانسياق وراء مشاعره.

- المسؤولية في رعاية الأشياء ومقاومة المخاوف

جزء من النضج ينطوي على تعلم أن يكون الطفل مسؤولًا وحذرًا مع الأشياء؛ حيث يقوم بوضع الألعاب أو الأدوات بعيدًا عند الانتهاء منها، ووضع الملابس في مكانها، وما إلى ذلك.

- أكثر وعيا بأفعاله وماله

بالنظر إلى أن طفلك يدرك أفعاله، فمن المحتمل أنه في طريقه للنضج قريبًا. مثلًا، لا يدرك الطفل في كثير من الأحيان أهمية الحكمة في إنفاق المال حتى يبدأ في دفع ثمن الأشياء بماله الخاص. فجأة يبدأ في التفكير قبل أن ينفق، لأن مال أصبح ماله الآن.

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