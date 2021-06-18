علامات تدل على قوة علاقتك الزوجية

الجميع يحلم بالحياة الزوجية السعيدة التي تدوم للأبد، ولكن الواقع أن حوالي 50 % من الزيجات تنتهي بالطلاق، ولكن هناك بعض العلامات التي تشير إلى أن علاقتك الزوجية قوية قادرة على الاستمرار:

حفل زفاف باهظ

تظهر الأبحاث أن الأزواج الذين لديهم حفل زفاف مع أكثر من 200 شخص هم أقل عرضة بنسبة 12.5 % مرة للطلاق من الأزواج الذين يحتفلون به في حفلات الزفاف الصغيرة أو بمفردهم.

الاستقرار المالي

كشفت الدراسات الاستقصائية أن المتزوجين أقل عرضة بنسبة 51 % للطلاق عندما يساوي يكون دخلهم المشترك مستقراً، وفي حين أن المال لا يشتري الحب، إلا أنه يساعد الأزواج بالتأكيد على تجنب العديد من الخلافات المالية في علاقاتهم.

الانفتاح على بعضكما البعض

فتح قلبك لشريكك وكشف نقاط ضعفك في العلاقة أمر صعب، ولكنه يساعدكما على معرفة المزيد عن بعضكما البعض ويبني علاقة عاطفية قوية، وهو أمر لا بد منه لكل زواج قوي.

التركيز على الإيجابيات بدلاً من السلبيات

لا يوجد أحد كامل، ولذلك دائما ما تكون هناك سلبيات، ولكن إذا كنتِ تركزين على الإيجابيات في زواجكما والصفات الجيدة في شريكك، هذا يجعل الأمور أسهل بكثير ويساهم في استمرار الزواج لمدة طويلة.

التواعد لفترة طويلة

تشير إحدى الدراسات إلى أن الأزواج الذين تواعدوا لمدة 3 سنوات على الأقل قبل الزواج يكونوا أقل عرضة للطلاق.

شهر العسل

اثبتت الأبحاث أن الأزواج الذين يقضون شهر عسل بعد الزواج مباشرة تقل احتمالية طلاقهم بنسبة 41 % في وقت لاحق من الحياة.

يساعد شهر العسل الزوجين على التخلص من جميع الضغوطات المتراكمة التي تراكمت أثناء التخطيط لحفل الزفاف، مما يسمح للزوجين بإعادة الاتصال وبدء الزواج بطريقة صحيحة.

الاهتمام بالمظهر

في حين أن بعض الناس يعتبرون المظهر والثروة عاملاً مهمًا عند اختيار الشريك، تشير الأبحاث إلى أن الأزواج الذين يركزون على الجمال الداخلي أكثر من المظهر الخارجي والثروة هم أقل عرضة بنسبة 50 % للطلاق.

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