12 طريقة تثيرين بها اهتمام زوجك!

قد يمثل الرجل لغزا كبيرا بالنسبة للمراة حيث يوجد عدد كبير من الرجال الذين لا تستطيع المراة أن تفهم طبيعتهم وتحتار فى معرفة مفاتيح شخصيتهم لذلك فقد اعددنا لكى خطوات بسيطة قد تساعدك على خطف قلبة و جذب إهتمامه للأبد

1- الاهتمام

أن اكثرشيئ يثير الرجل تجاه المرأة هو أن يجد أنها تهتم به وتعتنى أيضًا كامل الاعتناء فالاهتمام يؤثر القلوب والرجل يذوب حبًا وعشقًا في المراة التى تشعره باهتمامها قبل حبها لأن الاهتمام وعدم الإهمال هو أساس أي علاقة ناجحة ولا سيما طبعًا علاقة الرجل بالمرأة فإذا أردتى أن تجذبى زوجك إليك أكثر أو خطيبك فعليك الاهتمام به.

2- الحب

الحب مشاعر إيجابية جدا والعلاقة بين الزوجين يجب أن تبنى على الحب والعشق أيضًا ولذلك فإذا أردتى أن تأثرى قلب الرجل وتجعليه يهتم بكى وينجذب إليك فيجب أن تغمريه بفيض من المشاعر والعاطفة والحب أيضًا ولا تجعلى ماديات الحياة تشغلك عن حب زوجك ولا تجعلى المادة تطغى على حياتكما لأن العاطفة أمر هام جدًا لاستمرار الحياة بنجاح.

3- الجمال

يجب أن تكونى جميلة دائمًا في نظر زوجك فبعض النساء يقعن في خطأ كبير وهو أنهن مع زحمة الحياة والإنشغال في العمل سواء خارج المنزل أو داخلة وكذلك في تربية الأبناء وينسين الاعتناء بأنفسهن وبجمالهن وبالتالى فهذا قد يجعل الزوج يبتعد عن الزوجة وتزيد الفجوة فيما بينهما ولذلك فعليكي عزيزتى المرأة أن تكونى جميلة دائمًا في عيون الرجل حتى تملكى قلبه وعقله.

4- الثقة

إن الثقة هي أساس أي علاقة ناجحة وبالتالى فيجب أن يكون بينك وبين زوجك جسرًا من الثقة لأن انعدام الثقة يعجل بنهاية الحياة الزوجية والرجل يحب دائمًا أن يشعر بأن زوجته تثق به وبتصرفاته وأفكاره ولذلك فعليكي أن تظهرى لزوجك أنك تثقين به ولكن عليكى أن تحذرى عزيزتى الزوجة من الثقة العمياء لأنها قد تضرك فيجب أن تكون حريصة ومتوازنة.

5- هو رقم واحد في حياتك

إن الرجل طفل كبير ولذلك فهو يجب دائمًا أن يكون رقم واحد في حياتك وبالتالى فحاولى أن تغمرى زوجك بالرعاية والاهتمام والحنان ولا تنشغلى مع أبنائك عنه وتجعلى اهتمامك به ثانويًا في حياتك بل اجعليه دائمًا رقم واحد في حياتك حتى يزيد من انجذابه وحبه وقربه منك أيضًا.

6- الاحترام

إذا اردتى أن تؤثرى قلب زوجك فيجب أن تشعريه دائمًا بأنك تقدريه وتحترميه فالاحترام والتقدير من أهم أسس العلاقات الناجحة وخصوصًا العلاقات الزوجية وبعض السيدات لا تشعر زوجها بأى تقدير وهذا أمر يزعج الرجل وبالتالى فيجب أن تحرصى على أن تجعليه محل تقدير واحترام دائمًا وخصوصًا أمام الأبناء وان يكون الاحترام والتقدير فيما بينكما متبادل.

7- المفاجآت

يمل أي رجل عادة من الحياة الروتينية التى لا يمر بها أي تغيير ولذلك فحاولى جاهدة أن تعدى دائمًا المفاجآت السارة لزوجك ونعنى هنا المفاجآت الجميلة بأن تفاجئيه بهدية جميلة يحبها مثلا أو دعوة على العشاء لكِ وله أو أن تذهبا معًا إلى مكان تحبونه فكل هذه أشياء رغم بساطتها إلا أنها تعنى للرجل الكثير وتجعله يزيد من حبه وانجذابه إليكى.

8- المشاركة

إن الزوجين الناجحين هما الذين يكون فيما بينهما مشاركة في كل شيئ تقريبًا فلا يعنى أن تكونا زوجين ويحيا كل منكما في عالم مستقل وحده بعيدًا عن الآخر بل يجب أن يكون فيما بينهما مشاركة في كل شيئ حتى وإن كان ذلك في قيامك بمشاركته في ممارسة بعض الهوايات أو الألعاب فن هذا أمر يزيد من انجذاب الرجل وحبه لكِ.

9- التواصل الدائم

يجب أن تقومى بالتواصل مع زوجك طوال اليوم إما من خلال الاتصال الهاتفى أو من خلال الرسائل القصيرة بعبارات الحب والاهتمام حيث أن ذلك يبرهن له على حبك الكبير له واهتمامك الزائد له أيضًا وبالتالى فحاولى دائمًا أن تكونى مع تواصل دائم مع زوجك خلال اليوم ولا تقصرى تواصلك معه على الفترة التى يقضيها معك فقط.

10- استخدمى البرفان الذي يحبه

دائمًا ما يكون لكل رجل نوع برفان يحبه للغاية ولذلك فحاولى دائمًا أن تستخدمى نوع البرفان الذي يحبه زوجك ويفضله لأن ذلك يبرهن له على أنك تحبى دائمًا أن تريه سعيدًا وبالتالى فحاولى أن تعرفى نوع البرفان الذي يحبه وقومى بوضعه من آن لآخر.

11- ارتدى الملابس الجذابة

إن لكل رجل لون معين يحبه ويفضله جدًا وسوف تجدى أن عدد كبير من الرجال يحبون بل يعشقون اللون الأحمر وبالتالى فيجب انأن تعرفى أكثر الألوان التى يحبها زوجك وتقومى بارتداء الملابس التى تحمل هذه الألوان.

12- المرح والابتسام الدائم

إن أي رجل لا يحب الوجوم أو التكشير والنكد ولذلك فيجب أن تكونى دائمًا ذو وجه مبتسم وأن تخلقى جوًا من المتعة والمرح دائمًا في المنزل خصوصًا في الأوقات التى يقضيها الزوج في المنزل ولا تستغلى وقت وجوده في المنزل للتشاجر معه ومناقشة المشاكل بل اختارى الوقت المناسب للتحدث في المشكلات التى تواجهكما.

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