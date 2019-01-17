5 عادات خاطئة تعّجل بظهور علامات الشيخوخة

أفاد تقرير قام بنشره موقع “إفريداي هيلث” بأن هناك بعض العادات التي تعجل بظهور أعراض الشيخوخة، وتظهرنا بمظهر أكبر من عمرنا الحقيقي.

وذكر التقرير أن هناك هذه هي 5 عادات التي يجب الحذر منها وهي:

كثرة القلق والتوتر

قناع مجرب لمحاربة الشيخوخة

يعد القلق والتوتر الدائم هما سبب سريع إلى الوصول لسن الشيخوخة وظهور أعراضه وعلاماته واضحة على الوجوه.

الميل إلى العزلة

يسبب الانعزال في التراجع الفكري، فالعلاقات الاجتماعية تساعد في تجديد وظائف الدماغ، أما الشخص الذي يميل إلى الجلوس بمفرده ولا يتفاعل مع المحيطين ويتجنب الحديث مع الآخرين.

الأطعمة غير الصحية

كشفت الدراسات أن تناول كميات كبيرة من الدهون والأطعمة غير الصحية الغنية بالسكريات من أهم مسببات ظهور علامات الكبر على الوجه، لأنها تزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب وإنسداد الشرايين، وتسبب زيادة الوزن وصعوبة الحركة.

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السهر لوقت متأخر

خلال فترة النوم يقوم الجسم بإزالة الخلايا الميتة في الجسم، ويقوم باستبدالها بخلايا جديدة تضمن الحفاظ على الصحة والجلد.

الجلوس في وضعية خاطئة

تعجل هذه العادة بظهور علامات الشيخوخة، لأنها تتسبب في مشكلات في الفقرات وآلام شديدة في الظهر والرقبة، ويمكن أن يؤدي إلى انحناء العمود الفقري.