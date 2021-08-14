علامات غير متوقعة على الحمل

خلال فترة الحمل، يمكن أن يتعرض جسم الإنسان للعديد من التغييرات الجسدية والعاطفية والنفسية، لدرجة يصعب تتبعها، حيث يمكن أن تحدث هذه التغييرات فجأة وبطرق غير متوقعة كما يلي:

الزوائد الجلدية

يمكن أن تتطور الزوائد الجلدية في أي مكان في جسمك أثناء الحمل بسبب التغيرات في مستويات الهرمونات أو زيادة الوزن، وغالبًا ما تختفي هذه الزوائد الجلدية بعد الولادة.

زيادة اللعاب

يصاحب اللعاب الزائد الغثيان والقيء، وفي حيث لم يتضح بعد سبب حدوث ذلك، إلا أن بعض النساء الحوامل بحاجة إلى أكواب ورقية أو مناديل للسيطرة على اللعاب الزائد.

مذاق معدني

في بداية الحمل، يمكن أن تجد الحامل مذاق الطعام يبدو مشابه لحمضيات والمعادن، وتسمى هذه الظاهرة بخلل التذوق، ويمكن أن يساعد تناول الأطعمة الحمضية أو شطف أسنانك بالملح أو صودا الخبز بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة في تخفيف هذه المشكلة.

آلام اللثة

يمكن أن تؤدي التغييرات في النظام الغذائي ومستويات الهرمونات إلى التهاب اللثة ونزيفها أثناء الحمل، وهو امر معروف باسم التهاب اللثة أثناء الحمل.

الرشح

يصيب التهاب الأنف حوالي 20% من الحوامل، ويأتي في شكل عطس وسيلان الأنف، ولكن يمكن التخفيف من هذه المشكلة بالتمارين الرياضية المنتظمة وأجهزة الترطيب وبخاخات الأنف ومزيلات الاحتقان.

ضيق التنفس

خلال المراحل المبكرة من الحمل، قد تؤدي التغيرات في مستويات الهرمونات إلى ضيق التنفس، ولتحسين تنفسك أثناء الحمل، حافظي على استقامة جسمك.

تطور حاسة الشم فجأة

يشهد حوالي 20% من النساء الحوامل تطور ملحوظ في حاسة الشم، حيث تبدأ النساء في رصد روائح لا يدرك من حولهن وجودها.

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