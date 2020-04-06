علامات مبكرة تنذرك بضعف المناعة يجب الانتباه إليها

مع تفشي وباء كورونا المستجد كل ما نملكه الآن هو تقويه نظام المناعة لدينا من أجل مقاومة الفيروس.

ونشر موقع "با- باميل" الإلكتروني أن هناك أعراضًا خفية وبسيطة ولكنها تُنذر بضعف الجهاز المناعي لذلك يجب الانتباه إليها حتى نُحصن أنفسنا ضد العدوى وهما:

الأيدي والأقدام الباردة:

يشعر كثير من الأشخاص ببروده الأيدي والأقدام بشكل مستمر وهذه إشاره على وجود مشاكل في الأوعية الدموية، وهذا يؤدي لتحول لون الجلد للأزرق أو الأبيض ويرجع لحدوث التشنجات والإحمرار في الأوعية الدموية وهذا العرض يدل على ضعف الجهاز المناعي.

مشكلات الهضم:

ترتبط الميكروبات الموجوده في المعده بصحتنا المناعية لذلك يتحدث علماء التغذيه بشكل دائم عن تناول الأطعمة التي تعزز من المناعة، وعند الإصابة بمشكلات في المعده تؤدي لفقد الشهيه وتباطؤ عمليه الهضم والتقلصات والإسهال المستمر لفترات طويله تتجاوز الأسبوعين كل هذا يشير لضعف قدرة الجهاز المناعي.

آلام المفاصل:

يؤدي حدوث الخلل في الخلايا المناعية للإصابة بالتهاب المفاصل وفقدان مرونة الحركه والشعور المستمر بالآلام نتيجه لتفاقم الالتهابات.

الإعياء المزمن:

يشعر بعض الأشخاص بالخمول والإعياء حتى بعد حصولهم على فترات نوم طويلة ويشعرون دائمًا بأعراض الإنفلونزا حتى وهم غير مصابين بالفيروس مع وجود آلام للمفاصل والعضلات وهذا مؤشر على وجود عدوى فيروسية بالجهاز المناعي.

صعوبة البلع:

عند الشعور بالشرقه المستمرة أو الوخز عند تناول الأطعمة والمشروبات فإن ذلك مؤشر على ضعف الجهاز المناعي ووجود التهابات أو تشنج عضلي في المريء.

الصداع المستمر:

اكدت الدراسات الطبية أن نقص المناعة سبب رئيسي في الشعور بالصداع المستمر وذلك بسبب وجود التهابات في الأوعية الدموية، والتي تؤثر بشكل كبير على الجهاز المناعي وخاصًة المصابين بالحساسية الموسمية.

نزلات البرد المتكرره:

عند الإصابه بنزلات البرد عده مرات وبشكل مستمر فذلك مؤشر على حدوث خلل في الجهاز المناعي بالإضافة لأعراض أخرى مثل التهاب اللوزتين والأذن وعدوى الخميرة والتهابات الجيوب الأنفية.

المزيد من الصحة والجمال:

5 أطعمة لتعزيز صحة الجهاز التنفسي والرئتين (صور)

فوائد الزنجبيل مع النعناع في تقوية المناعة