5 أطعمة لتعزيز صحة الجهاز التنفسي والرئتين (صور)

يؤكد العلماء وخبراء التغذية أن هناك أكلات وأنظمة غذائية من شأنها تعزيز صحة الجهاز التنفسي والحفاظ على صحة الرئتين.

ونشرت صحيفة "بينك فيلا" أن هناك عدة أطعمة ومشروبات غنية بالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة لها تاثير كبير في تعزيز صحة الرئتين والجهاز التنفسي بشكل عام ومنها:



التفاح

كلنا نعرف المقولة الشائعة بأن تناول تفاحة بشكل يومي يبقي الأمراض بعيدة ويجنبنا زيارات الطبيب، والتفاح من أحد الأطعمة الأساسية التي يجب أن نحرص على تناولها بشكل مستمر لأنه يحتوي على عناصر كيميائية نباتية تقلل من الالتهابات والإجهاد التأكسدي وتعمل على تعزيز صحة الرئتين وقد نشرت المجلة الأوروبية لأمراض الجهاز التنفسي دراسة تؤكد أن التفاح يعمل على تحسين وظائف الرئة خاصة للمتعافيين من التدخين.

الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر من المشروبات التي لها تأثير إيجابي على صحة الجسم، ويحتوي على مضادات الأكسدة وعنصر البوليفينول وغيرها من العناصر الغذائية التي تقي من السرطان ومن أمراض الرئة بالإضافة لاحتوائه على مركب الثيوفيلين الذي يعمل على توسيع الشعب وإتاحه مجرى هوائي جيد للتنفس.

​الثوم والزنجبيل

يعتبر الثوم والزنجبيل من المكونات الأساسية التي كانت تستخدم في العلاجات الطبية والدوائية قديمًا وذلك لغناهم بمضادات الأكسدة والالتهابات والعديد من الفوائد الطبية الأخرى للحفاظ على صحة الرئة والجهاز التنفسي.

الموز

تحتوي فاكهة الموز على العديد من العناصر الغذائية مثل البوتاسيوم والألياف وفيتامين سي وهذه العناصر معروفة بقدرتها الفعالة لتعزيز صحة الرئتين والجهاز التنفسي.

الكركم

يستخدم عنصر الكركم في العلاجات والصناعات الدوائية حيث له قدره فعاله على وقاية الجسم من أمراض الرئة مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن ومتلازمة ضيق التنفس والتليف الرئوي.

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