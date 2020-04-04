فوائد الزنجبيل مع النعناع في تقوية المناعة

فوائد الزنجبيل الصحية "الخارقة" باتت شبه معروفة؛ لكثرة ما تمَّ تناولها . لكن ماذا لو اقترن الزنجبيل مع النعناع؟ فماذا ستكون النتيجة على الجسم؟

الإجابة في السطور الآتية:

- يحتوي الزنجبيل على العديد من العناصر الغذائية التي تساهم في ضبط معدلات ضغط الدم. كما يحتوي الزنجبيل أيضاً على البوتاسيوم والمغنيسيوم اللذيْن يحافظان على معدل المياه في الجسم، والحدّ من ارتفاع الضغط أو انخفاضه.

- يعمل الزنجبيل على خفض نسبة الكولسترول والدهون الثلاثية في الدم.

- يقي الزنجبيل من الجلطات وقصور عضلة القلب وتصلب الشرايين والسكتات الدماغية.

فوائد الزنجبيل مع النعناع رائعة للجسم

عند إضافة النعناع إلى الزنجبيل نحصل على فوائد إضافية، أبرزها:

- تهدئة الغثيان والدوار، فإن كنتِ تعانين من هذه الأعراض؛ بإمكانك الاستفادة، عبر شرب كوب من شاي الزنجبيل مع النعناع.

- تقوية جهاز المناعة لمكافحة أمراض متعددة، ومحاربة نوبات آلام الرأس الحادّة.

- تخفيف آلام الدورة الشهرية، نسبةً لقدرته على تخفيض تشنجات العضلات.

- المساهمة في مكافحة الديدان المعوية وطرد البكتيريا الضارّة من الجسم.

- تحسين عمل الجهاز الهضمي والوقاية من عسر الهضم.

نصيحة خبيرة التغذية عبير أبو رجيلي: "جرّبي شرب النعناع مع الزنجبيل؛ لتقوية جهاز المناعة ومحاربة الأمراض المختلفة، خصوصاً في زمن تفشي الفيروسات".

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