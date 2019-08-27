اللوز بينها... أطعمة ومكونات مهمة لصحة الأم بعد الولادة

كما هو الحال أثناء الحمل، يلعب النظام الغذائي دورًا أساسيًا في صحة كل سيدة بعد الولادة، فمن المهم الاهتمام بنظامك الغذائي بعد الولادة، للحصول على ما تحتاجينه من عناصر غذائية تعزز تعافيكِ وتزيد من إنتاج الحليب.

ولكي لا تحتاري، نقدم لكِ من صحيفة "تايمز أوف إنديا" قائمة بمكونات هامة لصحتك بعد الولادة:

أوراق المورينجا

تأتي أوراق نبات المورينجا من أبرز المكونات الصحية والمفيدة لفترة ما بعد الولادة، خاصة أنها غنية بالعديد من العناصر المغذية، مثل فيتامينات C و Aو D، بالإضافة إلى حمض الفوليك والحديد والفوسفور.

يمكنك استخدام أوراق المورينجا بأكثر من طريقة، يعد أبرزها والتي ينصح بها الخبراء، تناول بضعة أوراق بعد ساعات من الولادة.

اللوز

المكسرات بمختلف أنواعها صحية ومفيدة، وفيما يتعلق باللوز، ينصح الخبراء بتعزيز استهلاكه أثناء الحمل وبعد الولادة، إذ يتميز بثرائه بالعناصر الغذائية الصحية التي تعزز الحالة المزاجية وتمد الجسم بما يحتاجه من مغذيات.

وإذا أردتِ، يمكنك نقع حفنة من اللوز في الماء وتركها خلال الليل وتناوله في اليوم التالي، أو يمكنك طحنه قبل تناوله.

الثوم

بصرف النظر عن رائحته ونكهته المزعجة، يتميز الثوم بالكثير من الفوائد، بما في ذلك تعزيز المناعة، وثرائه بمضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الجسم من الجراثيم والفيروسات والأمراض، هذا ودائمًا ما يُنصح بالتركيز عليه في الأشهر الأولى بعد الولادة.

بذور الحلبة والكمون

بالإضافة إلى تعزيز عملية فقدان الوزن، تساعد بذور الحلبة والكمون في مدك بالطاقة، والتي تحتاجينها بشدة في فترة ما بعد الولادة المتعبة، فضلًا عن أنها هامة للغاية للرضاعة الطبيعية.

لا تنسي

بالإضافة إلى ما ذُكر أعلاه، احرصي على اتباع نظام غذائي يفيد صحتك وطفلك بعد الولادة، ولا تنسي تجنب الأطعمة المقلية والتي تحفز الانتفاخ والغازات.

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