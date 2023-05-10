عمليات التجميل ليست حكرًا على النساء.. للرجال نصيب كبير منها

الدكتورة فريدا طنوس استشارية الأمراض الجلدية، الطب التجميلي والمعالجة بالليزر تقول: لم تعد إجراءات التجميل حكراً على المرأة، إذ باتت هذه الإجراءات طرقاً يسلكها الرجال أيضاً بحثاً عن مظهر أكثر شباباً ووسامة ومتسماً بالراحة.

في عصرنا الحاضر، زاد إقبال الرجال على الإجراءات التجميلية، حيث ارتفعت نسبة المراجعين لعيادات التجميل من الرجال من 5% قبل نحو عشر سنوات إلى 15-20 % في الوقت الحالي، ويعود ذلك لأسباب عدة:

تغيير نظرة مجتمع العمل و زيادة التركيز على مظهر الرجل.

توفر العديد من الخيارات التجميلية غير الجراحية، مثل الحقن بأنواعه، بالإضافة إلى التقنيات الحديثة التي تساعد على شد الوجه وعلاج التجاعيد ونضارة الجلد.

سهولة الإجراءات التجميلية الحديثة، والتي تعطي نتائج مباشرة وبدون ألم يذكر، وبفترة نقاهة محدودة مما يتناسب مع طبيعة الرجال العملية.

وسائل التواصل الاجتماعي وما تقدمه من صورة للرجل المثالي. حيث أن مواقع التواصل الاجتماعي جعلت الرجل يسعى دوماً ليكون بمظهر جذاب ومتناسق، بطريقة تجميلية متناغمة وبدون مبالغة.

زيادة أعداد جراحات السمنة وظهور علامات إنقاص الوزن والتي يكون لها تأثير سلبي على مظهر الوجه والجسم.

باعتبار أن الجلد هو أكبر عضو في جسم الإنسان، فإن الاهتمام به يعد أهم جانب في عالم التجميل نساءً ورجالاً.

وهذا ليس فقط من أجل مظهر أجمل، بل أيضاً للاهتمام بالصحة العامة والشعور بالثقة والراحة النفسية.

يجب التركيز على زيادة وعي الرجل بصحة الجلد، وتجنب العوامل المؤثرة سلباً عليه: مثل التعرض الطويل لأشعة الشمس، التدخين، التوتر النفسي، التلوث، واستخدام المستحضرات غير المناسبة أو غير الطبية.

بالنسبة لروتين العناية اليومي الخاص بالرجل، فيشمل مستحضرات طبية يصفها الطبيب المختص حسب نوع البشرة واحتاياجاتها والعمر، وعادة تشمل : الغسول الطبي المناسب، واقي حماية من الشمس والأشعة الضارة، ومرطب خاص.

أما الإجراءات التجميلية غير الجراحية والتي ينصح بها للرجل حسب حالته، تهدف إلى إعطاء مظهر وسيم وخالي من التعب.

ومن أكثر هذه الإجراءات شيوعاً:

إزالة الشعر بالليزر: يوجد أكثر من نوع جهاز يناسب جميع أنواع البشرة. وتستخدم لتحديد اللحية والرقبة وأماكن أخرى في الجسم قد يزعجهم وجود الشعر فيها.

يوجد أكثر من نوع جهاز يناسب جميع أنواع البشرة. وتستخدم لتحديد اللحية والرقبة وأماكن أخرى في الجسم قد يزعجهم وجود الشعر فيها. حقن البوتكس: لتخفيف التجاعيد الحركية، وعلاج التعرق المفرط المحرج في الصيف وأثناء الرياضة، وكذلك علاج الصداع النصفي والصك على الأسنان.

لتخفيف التجاعيد الحركية، وعلاج التعرق المفرط المحرج في الصيف وأثناء الرياضة، وكذلك علاج الصداع النصفي والصك على الأسنان. حقن الفيلر الخاص: تختلف طريقة حقن الفيلر بين الرجال والنساء، فيكون الهدف هو إعطاء مظهر أكثر راحة وشباباً وشد الوجه وليس تعبئته أو زيادة حجمه.

تختلف طريقة حقن الفيلر بين الرجال والنساء، فيكون الهدف هو إعطاء مظهر أكثر راحة وشباباً وشد الوجه وليس تعبئته أو زيادة حجمه. علاجات الشعر: تستهدف مشاكل تساقط الشعر وضعفه خاصة حالة الصلع الذكوري الوراثي. ووفر العلم لنا العديد من العلاجات: منها الحقن بالخلايا الجذعية، البلازما الغنية بالصفائح الدموية، الميزوثيرابي، وحقن الإكسوسومات الخاصة بنمو الشعر.

تستهدف مشاكل تساقط الشعر وضعفه خاصة حالة الصلع الذكوري الوراثي. ووفر العلم لنا العديد من العلاجات: منها الحقن بالخلايا الجذعية، البلازما الغنية بالصفائح الدموية، الميزوثيرابي، وحقن الإكسوسومات الخاصة بنمو الشعر. إزالة الوشم: باستخدام ليزر خاص لتخفيف وإزالة الوشم بأنواعه.

باستخدام ليزر خاص لتخفيف وإزالة الوشم بأنواعه. جلسات الجلد العلاجية: تستخدم لعلاج مشاكل جلدية عديدة مثل الحبوب وآثارها، الندب بأنواعها، التصبغات، وغيرها. ويوجد العديد من المواد والتقنيات التي تستخدم حسب كل حالة، مثل أحماض خاصة، الإنزيمات، أنواع الليزر المختلفة، بالإضافة إلى تقنية الميكرونيدلنغ والأمواج الراديوية الطولية.

وفي النهاية، نؤكد على أن تطور العلم وطرق الحياة الحديثة ساهمت في تشجيع الرجل المعاصر على الاهتمام بمظهره الخارجي كما يهتم بصحته الداخلية، وذلك للوصول إلى الرضا الذاتي وتحقيق النجاح في الحياة العملية.

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الدكتورة "فريدا طنوس" Farida Tannous استشارية الأمراض الجلدية الطب التجميلي والمعالجة بالليزر