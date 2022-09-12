من هي الدكتورة فريدا طنوس؟

الدكتورة فريدا طنوس استشارية الأمراض الجلدية، الطب التجميلي والمعالجة بالليزر، بدأت الدكتورة فريدا طنوس دراستها في كلية الطب من الجامعة الأردنية بعد تفوقها في الثانوية العامة وحصولها على المرتبة الخامسة على مستوى الأردن.

تخرجت بدرجة البكالوريس في الطب والجراحة العامة عام ٢٠٠٠م، ثم أكملت الدكتورة طنوس دراستها وشغفها بطب الأمراض الجلدية والتناسلية والتحقت بالخدمات الطبية الملكية – مدينة الحسين الطبية في العاصمة الأردنية – عمان، كما تابعت عملها في مستشفيات وزارة الصحة.

بعد اعتمادها وحصولها على شهادة البورد الأردني في اختصاص الأمراض الجلدية عام ٢٠٠٥م، تابعت الدكتورة فريدا طنوس حلمها في معرفة ودراسة كل ما هو جديد في عالم الطب التجميلي والحقن والليزر وذلك عن طريق التحاقها بالعديد من الدورات والبرامج التدريبية العالمية في العديد من الدول مثل فرنسا، ألمانيا والولايات المتحدة.

وفي عام ٢٠١٠م، افتتحت الدكتورة فريدا طنوس عيادة ديرماكير في الأردن (جبل عمان، الدوار الثالث) وكانت من الرواد في مجالها في توفير كل التقنيات الحديثة وكافة أنواع العلاجات للأمراض الجلدية والتجميلية ومعظمها يتواجد حصرياً في عياداتها في الشرق الأوسط بهدف خدمة مراجعيها على أكمل وجه، ثم امتد نجاحها وشغفها إلى دبي حيث افتتحت فرعها الثاني ديرمالاين عام ٢٠١٢ في شارع الوصل، دبي والذي يعد من أهم المراكز التجميلية في دبي.

خبرة الدكتورة فريدا طنوس الواسعة والطويلة وشخصيتها الإنسانية مع مراجعيها، وحب الإطلاع على كل ما هو جديد في عالم التجميل سمح لها بتكوين سمعة وشهرة على مستوى الوطن العربي والعالم كافة، اذ يتوافد إليها المراجعين من مختلف بقاع العالم للاستفادة من خبرتها الواسعة والتقنيات التي تنتقيها بعناية لتعطي مراجعيها أفضل النتائج وبطريقة طبيعية وبدون مبالغة في التجميل.

شاركت الدكتورة فريدا طنوس، وما تزال تشارك، في كافة المؤتمرات والندوات العلمية والدولية في مجالها وهي متحدثة ومشاركة في العديد من الدراسات المختصة بالحقن التجميلي والليزر بالإضافة الى أنها تعتبر واحدة من أفضل النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي في مجالها الطبي.

تعتبر الدكتورة فريدا طنوس واحدة من أهم أطباء تجميل المشاهير حيث يأتي اليها العديد من المشاهير، والممثلين، والمذيعين ومشاهير السوشال ميديا للعلاج والتجميل من مختلف أنحاء العالم، حتى أطلق البعض عليها لقب "صانعة الجمال"، كما تتسابق القنوات التلفزيونية والإذاعية والمجلات المطبوعة والإلكترونية للقائها وإجراء الحوارات معها ليستفيد جمهورهم من خبرتها في هذا المجال.

تؤمن الدكتورة فريدا طنوس وبشدة أن المزج بين العلم والتقنيات الحديثة، إضافةً إلى المهارات الفنية، يحقق المستحيل، ويرضي مراجعيها بما يفوق توقعاتهم، ليحدث الفارق الذي يستحقونه في حياتهم، لذلك فهي توفر في عيادتها كافة التقنيات الحديثة من أجهزة ليزر بأنواعه المختلفة، أجهزة الراديوفرينكوسي وأجهزة الموجات الفوق صوتية وغيرها، والتي تساعد مراجعيها لحل كافة مشاكلهم في البشرة، الوجه، الشعر والجسم.

كما تؤمن الدكتورة فريدا طنوس أن التجميل ليس فقط معايير وزوايا ثابتة، انما تناغم في ملامح الوجه كوحدة واحدة، للحصول على مظهر طبيعي وبدون أي تقليد للغير، كما أن البدء في التجميل من الصغر (عند الحاجة اليه) يعطي نتائج وجمالية لفترات أطول في الأعمار الأكبر، والأهم من ذلك أن الجمال الداخلي يعكس وبشكل واضح على الجمال الخارجي. بالإضافة الى أن التجميل يعزز من ثقة الشخص بنفسه، وبالتالي تزيد من فعاليته وإنتاجيته ونظرته الجمالية للحياة.

يذكر أن الدكتورة فريدا طنوس أم لأربع أبناء، ابنتها الأكبر والتي انهت تخرجها حديثاً في عام ٢٠٢٢ من كلية الطب في ايرلندا، وابنتها الثانية والتي لا تزال على مقاعد الدراسة في كلية الطب في ايرلندا ايضاً، وابنها الثالث والذي يتواجد في لندن لدراسة الحقوق، أما الابنة الصغرى فلا تزال تكمل مشوارها المدرسي في الأردن.

وتبقى الدكتورة فريدا طنوس فخراً للأردن والوطن العربي بأكمله لما حصدته من علم وخبرة وثقة بين الناس، نتطلع لرؤية المزيد من إنجازاتها ونجاحاتها ونتمنى لها كل التوفيق.

لمزيد من المعلومات زوروا موقع الدكتورة فريدا طنوس الالكتروني للتعرف على آخر المستجدات في عالم الجلدية، التجميل والليزر

www.dermacarejo.com

أرقام عيادة الدكتورة فريدا طنوس:

عيادة ديرماكير، الأردن

00962777777813

00962795979672

0096264642860

عيادة ديرمالاين، دبي

0097143420022

00971502442864

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