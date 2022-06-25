عواقب صحية قد يعاني منها كبار السن بسبب الإمساك 

الإمساك حالة غير مريحة بالنسبة للجميع بغض النظر عن العمر، ولكن بالنسبة لكبار السن، فهي حالة أكثر شيوعًا يمكن أن تأتي بمضاعفات خطيرة.

ومن خلال هذه المقالة، نستكشف سبب الإمساك لدى كبار السن، والفئة الأكثر عرضة للخطر، وكيف يمكن لكبار السن منع هذه الحالة وعلاجها في نفس الوقت في حالة حدوثها.

ما هو الإمساك ؟

الإمساك هو مصطلح يستخدم عندما يكون لديك ثلاث حركات أمعاء أو أقل في الأسبوع، أو لا يمكنك إفراغ أمعائك تمامًا، ويحدث الإمساك للجميع من وقت لآخر، ولكن عندما يصبح منتظمًا، يمكن أن يكون مشكلة.

وفي الواقع، عندما يتراكم البراز في الأمعاء الغليظة أو القولون لفترة طويلة، يمكن أن يصبح صعبًا وجافًا، ويصعب مروره، وفي الحقيقة يعاني حوالي 16 في المائة من البالغين من الإمساك المزمن، وقد ترتفع هذه النسبة إلى حوالي الثلث بالنسبة للأشخاص فوق سن 60.

أنواع الإمساك لدى كبار السن

الإمساك الأولي

يحدث الإمساك الأولي، عندما تكون مشكلتك مرتبطة بوظيفة الأمعاء وليس بسبب حالة طبية أو دواء آخر، وينقسم الإمساك الأولي إلى ثلاث مجموعات فرعية وهم إمساك عابر عادي، الإمساك البطيء بالعبور، واضطرابات الإخراج.

ومن الممكن أن يكون لديك أكثر من أحد هذه الأنواع الفرعية للإمساك الأولي في وقت واحد، ولكن بشكل عام يعد الإمساك العابر العادي هو الأكثر شيوعًا ويحدث عندما يتحرك البراز بتردد منتظم ولكن يكون هناك صعوبة في الإخراج.

الإمساك الثانوي

يحدث الإمساك الثانوي عندما تتطور مشاكل الأمعاء نتيجة لمشكلة طبية أو جسدية أو هيكلية أخرى، حيث يمكن أن يكون سببه أيضًا الدواء أو العلاج الذي تتناوله.

ما الذي يسبب الإمساك لدى كبار السن ؟

الكثير من الأشياء في أجسامنا تتغير مع تقدمنا في العمر، وفي الواقع الأنظمة في الجسم تتباطأ وتفقد الكفاءة، وتتغير الأنظمة الغذائية وتتغير الأوضاع المعيشية.

وهناك العديد من أسباب الإمساك بين كبار السن، مثل انخفاض الحركة والنشاط، أمراض مزمنة متعددة، الجفاف، وعدم تناول الطعام والشرب الكافي، ومن المهم أيضًا أن نفهم أن مخاطر الحالات الطبية المختلفة والتغيرات الهيكلية تزداد مع تقدمنا في العمر.

كيف يمكنك منع الإمساك لدى كبار السن ؟

إذا كنت تعاني من عدة حالات طبية أو تتناول عددًا كبيرًا من الأدوية، فقد تعتقد أن الإمساك أمر لا مفر منه، ولكن هناك خطوات يمكن لكبار السن اتخاذها للتأكد من استمرار سير الأمور بسلاسة، بما في ذلك:

شرب الكثير من الماء

البقاء في حالة من النشاط البدني

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

تناول 25 إلى 30 جرامًا من الألياف في النظام الغذائي اليومي

تحديد وقت دخول الحمام بانتظام بعد الوجبات

ما هو علاج الإمساك لدى كبار السن ؟

من الناحية المثالية، ستتمكن من علاج الإمساك دون استخدام الأدوية، ولكن الهدف الأول في علاج الإمساك هو تقليل الأعراض مثل آلام البطن والانتفاخ، في حين أن الهدف الثاني هو الحصول على حركات أمعاء طرية منتظمة لا تتطلب منك الإجهاد ثلاث مرات على الأقل كل أسبوع.

وعادة ما تكون التمارين الرياضية والترطيب وتغييرات النظام الغذائي وخاصة زيادة تناول الألياف هي الاقتراحات الأولى التي سيقدمها طبيبك للوصول إلى هذه الأهداف.

وإذا لم تنجح الأساليب غير الطبية، فقد يطلب الطبيب فحصًا لتحليل البرار، حيث أن هذه حالة تتطور عندما يصبح البراز الصلب والجاف متكاثر في القولون، مما يجعل من الصعب مرور البراز.

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