موعد عيد الحب 2021‎

موعد عيد الحب أو الفلانتين هو في الـ 14 من شهر فبراير من كل عام، وبهذا فإنه يفصلنا عن عيد الحب 2021 ما يقارب اليومين حيث سيصادف يوم الأحد المقبل.

تاريخ ونشأة عيد الحب:

تاريخ عيد الحب يرجع إلى مهرجان رومانيّ قديم، كان يقام عادة في الخامس عشر من شباط وكان يعرف باسم مهرجان لوبركاليا؛ حيث كان الرومانيون يحتفلون بقدوم الربيع في هذا اليوم.

واعتادو على ممارسة العديد من الطقوس الخاصة بالخصوبة، هذا عدا عن تزويج الأفراد من خلال عمل القرعة بين النساء والرجال.

و في نهاية القرن الخامس حوّل البابا جيلاسيوس الأول مهرجان لوبركاليا إلى عيد القديس فالنتاين، وأصبح يُقام في مثل هذا اليوم احتفالاً رومانسياً يحتفل به الناس في كل عام منذ حوالي القرن الرابع عش

فيما تقول بعض الروايات أن قصة عيد الحب مختلفة وهي حول قس يدعى فالنتاين، كان يخدم في الكنيسة الكاثوليكية خلال القرن الثالث في روما.

وكان الإمبراطور كلوديس الثاني يحظر الزواج على جنوده، لانه كان يعتقد أن الزواج والإنجاب سيؤثر عليهم سلبًا.

فكان فالنتاين يقوم سراً بتزويج من يرغب من هؤلاء الجنود، ولكن في يوم من الأيام اكتشف الإمبراطور كلوديس الثاني أمره، وأصدر أمراً بإعدامه حتى الموت في عام 269م.

وتقول رواية أخرى أن القس نفسه كان مسجوناً، وكان أول من أرسل رسالة حب، والرسالة كانت إلى ابنة سجانه، التي وقع بحبها أثناء رؤيته لها في السجن، وكانت بدورها تعمد إلى زيارته دائماً.

ويقال إنه قبل وفاته بفترة قصيرة، كتب لها رسالة ووقعها بـ"from your Valentine"، وهي عبارة لا تزال مستخدمة حتى يومنا هذا.

وفيما يعتقد كثيرون أن الاحتفال بيوم الفالنتاين في منتصف فبراير/شباط، هو لإحياء ذكرى مقتل القسيس أو دفنه.

وتحتفل كل دولة بعيد الحب او عيد الفلانتين كما يسميه البعض على طريقتهم الخاصة، عيد الحب في بعض الدول:

اليابان:

في عام 1960 قامت شركة موريناغا أحد أكبر شركات الحلويات في اليابان بالدعاية لعادة إعطاء النساء للشوكولا إلى الرجال. بشكل عام تعطي الموظفات قطع الشوكولا لزملائهم في العمل في يوم 14 فبراير، وبعد شهر تماماً في 14 مارس الذي يصادف ما يعرف باسم اليوم الأبيض يقوم الرجال بإهداء هدية إلى من قدم لهم شوكولا في عيد الحب. على عكس دول الغرب، فإن هدايا مثل الزهور والورود وحفلات العشاء ليست شائعة في اليابان في عيد الحب.

أصبحت عادة توزيع الشوكولا على الزملاء في العمل عادة منتشرة بشكل كبير في اليابان وأصبح من الممكن قاس مدى شعبية أحد الرجال بين النساء بعدد هدايا الشوكولا التي يحصل عليها في عيد الحب.

تقسم الشوكولا التي توزع في هذا اليوم إلى ثلاثة أنواع، أولها ما يوزع في العمل ويطلق عليه (義理チョコ غيري تشوكو) و تعني "شوكولا إلزامية"، الثاني ما يعرف باسم (本命チョコ هونميه تشوكو) وتعني "شوكولا حقيقية" وهي التي يتم إعطائها للحبيب، الثالثة تعرف باسم (友チョコ تومو تشوكو) وتعني "شوكولا الأصدقاء" وكما يوحي الاسم يتم إعطائها للأصدقاء.

مصر:

يحتفل بعض المصريون بعيد الحب يومي 14 فبراير و4 نوفمبر بشراء الهدايا والورود باللون الأحمر لمن يحبون، وقد سجلت في 14 فبراير 2006 حركة بيع الزهور في البلاد ماقيمته ستة ملايين جنيه مصري شكلت مانسبته 10 في المائة من اجمالي بيع الزهور السنوي.

كوريا:

في كوريا الجنوبية تعطي النساء الشوكولا للرجال في يوم 14 فبراير بينما الرجال يردون الهدية من الحلويات غير الشوكولا في يوم 14 مارس. ويسمى 14 أبريل اليوم الأسود للذين لم يتلقوا أي شيء في 14 فبراير أو 14 مارس، حيث يذهبون إلى مطعم صيني ويأكلون معكرونة سوداء ويندبون حياة العزوبية.

إيران:

يتم حالياً الاحتفال بعيد الحب في إيران بالرغم من وجود بعض القيود التي تفرضها الحكومة في هذا الاحتفال. ويخرج الشباب الإيرانيون في هذا اليوم للتنزه وشراء الهدايا والاحتفال.

هذا ويتزايد مع مرور السنوات قيام المتاجر بتزيين واجهات العرض فيها بنماذج للحيوانات الأليفة والشيكولاتة المصنوعة على هيئة قلوب والبالونات الحمراء احتفالاً بهذه المناسبة. ويعبر المراهقون عن مشاعر الحب التي يشعرون بها بالسير متشابكي الأيدي في شوارع طهران.

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