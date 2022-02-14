عيد الحب 2022: كيفية تطبيق مكياج المرأة العاملة لإطلالة مشرقة 

هل تضعين مكياج ناعم في العمل؟ هل تهتمين بجمالك وأناقتك في العمل؟ هل أناقتك في تنعكس على نفسيتك؟ ما هي الخطوات لوضع مكياج ناعم في العمل؟ كيف تضعين مكياج صباحي جذاب؟

لأنكِ امرأة عاملة قد لا تستطيعين العناية ببشرتك بالطريقة المطلوبة لعدم كفاية الوقت،وفي الكثير من الأحيان قد لا تجد المرأة العاملة الوقت الكافي للعناية ببشرتها خصوصاً عند الصباح الباكر ولأنها تعاني دائماً من الكثير من الأعمال مع عدم توفر الكثير من الوقت لوضع ما تحتاج إليه من مكياج ضروري لبشرة مشرقة، في الوقت الذي تؤثر قلة النوم والإرهاق في نضارة البشرة؛ لذلك أنت بحاجة إلى إخفاء بعض العيوب ببشرتك للحصول على بشرة أكثر جمالاً وإشراقاً وخصوصاً في موسم الأعياد.

خطوات للحصول على مكياج ناعم يناسب المرأة العاملة في عيد الحب 2022

1- إذا كنت تريدين الحصول على وجه مشرق ومتألق يجب عليكِ ترطيب البشرة ، وذلك بغسل الوجه جيداً بالغسول المناسب لنوع بشرتك، ثم ترطيبه جيداً لكي تبدو بشرتك مشرقة ومتألقة. ويفضل عدم ترك هذا الأمر لما قبل النوم مباشرة حتى لا يغلب عليك التعب.

2- استخدام المخفي العيوب وذلك نتيجة قلة النوم والإرهاق قد تظهر الهالات السوداء حول عينيك؛ ولكي تخفي هذه الهالات، عليك بغسل وجهك بالغسول الخاص بك وترطيب البشرة جيداً، ثم قومي بوضع كريم الإخفاء حول العين بطريقة التربيت، وستقوم هذه الخطوات بإخفاء جميع الهالات السوداء.

3- من الأفضل وضع الكحل والماسكارا، لأنه العيون هي نافذة الداخل، وعين الروح، ولكي تظهري بوجه مشرق، اهتمّي بوضع القليل من الكحل في داخل العين مع الماسكارا الخفيفة التي تبرز جمال عينيك.

4- ترطيب الشفاه للحصول على بشرة مشرقة ووجه متألق، عليك بترطيب شفتيك بمرطّب جيّد، مع وضع لمسة من ملمّع الشفاه لإعطاء شفاهك نضارة ولوناً جذاباً.

5- عزيزتي العاملة إذا كانت بشرتك باهتة ومملّة، عليك باختيار اللون الوردي ووضعه على خديك؛ فهذه الخطوة كفيلة بتحويل بشرتك إلى بشرة طبيعية ومشرقة.

نصائح لوضع مكياج صباحي جذاب

اغسلي وجهك بالماء البارد وضعي غسول الوجه المناسب لبشرتك

ضعي مرطب مناسب لبشرتك

طبقي مصحح العيوب في منطقة محيط العينين لإخفاء الهالات السوداء إن وجدت.

وزعي كريم الأساس المناسب والقريب من لون بشرتك ليمنحك المزيد من الإشراق والصفاء لبشرتك في الصباح.

أضيفي لمسة من أحمر الخدود باللون الوردي أو المشمشي على وجنتيك لإبراز جمالهما ومنحهما إشراقة طبيعية.

ارسمي خطاً رفيعاً من الآيلاينر الأسود بمحاذاة خط الرموش العليا لمنح عينيك المزيد من الجاذبية.

ضعي الماسكارا السوداء لرموش أكثر كثافةً وطولاً.

للمكياج الصباحي اختاري أحمر الشفاه بلون هادئ، كما يمكنك استخدام ملمع الشفاه لوحده لشفتين جميلتين.

10 نصائح لجمالك في عيد الحبّ 2022

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