تقديم الورود الحمراء، تقديم الشوكولاتة، العطور، ساعات، عشاء رومانسي، مجوهرات، شموع معطرة، كلها طقوش عيد الحب"الفالنتاين".

في الرابع عشر من شهر شباط/ فبراير كل عام يحتفل الناس بعيد الحب أو ما يسمى عيد الفالنتاين أو عيد العشّاق،ويقوم المحبين بتقديم الهدايا لبعضهم البعض، كما تكثر بطاقات المعايدة الخاصة بهذا بعيد الحب، كما قد يقوم المحبين بتنظيم غداء أو عشاء رومانسي في هذا اليوم للاحتفال بالعيد.

الحب هو أجمل ما في الكون، الحب أجمل شعور، وبالرغم أن المرء ليس بحاجة ليوم معين ليعبر عن حبه الصادق للطرف الآخر سواء كان حبيب، صديق، زوج، أم، أب، طفل، معلمة الصف، أستاذ جامعة، مديرًا؛ إلاَ أن الجميع بات ينتظر يوم الحب الذي يصادف في 14 فبراير ليعبر عن مشاعره وحبه للشريك.

إتيكيت عيد الحب 2022

عند الخروج لدعوة أو مناسبة في هذا اليوم يجب أن تكون أنيق وذلك بارتداء ما هو مناسب والأفضل أن ترتدي فستان أسود أو أحمر جذاب أما الرجل يفضل ارتداء بدلة باللون الأسود أو قميص مع بنطلون.

تبادل الهدايا التي ممكن أن تكون بسيطة جدًا وغير مكلفة مثل الورود، الشوكولاتة، الشموع المعطرة، الأشياء بشكل قلوب وحتى الألماس والمجوهرات بشكل قلوب لمن تسمح امكانياته بذلك.

يجب كتابة الكلمات الرقيقة والمعبرة على الكرت المخصص لذلك أو حتى كتابة أشعار للحبيب، وأيضاً كتابة الإسم.

تنظيم حفلة عشاء رومانسي دون ازعاج الشريك بالتفاصيل والتأكد من الحجز المسبق والتدقيق بالتفاصيل.

تحضير عشاء ذو طابع خاص على ضوء الشموع في المنزل وارتداء الثياب المناسبة لعيد الحب مع وضع موسيقى رومانسية والتحدث عن كل ما هو إيجابي والابتعاد عن السلبية والمعاتبات.

الالتزام بحسن السلوك والتصرّف خلال وجبة العشاء التي يجب أن تكون هادئة وليس مزعجة.

إعطاء شريك حياتك كامل الإهتمام طوال هذا اليوم وبخاصة خلال السهرة أو دعوة العشاء الرومانسي، جميعنا نعلم أن الحب يبقى بين الزوجين طوال السنة لكن من أجل التغيير لا بأس بالاحتفال في يوم الحب لكسر الروتين.

إبقاء الهاتف صامتًا وإذا كان بالإمكان إقفاله نهائيًا تفاديًا لأية إزعت أو تشتيت الانتباه عند جلوسك مع شريك حياتك.

الامتنان والشكر على أية هديّة أو مبادرة تلقيتها خلال فترة النهار، وإن لم تعجبك لا تصرح بهذا الشيء حتى لا تزعج الطرف الآخر.

وكل عام وأنتم وجميع أحبائكم بألف خير.

رسائل حب لخطيبي قصيرة 2022

8 نصائح لاستقبال عيد الحب بطريقة رومانسية بعيدًا عن النكد

7 أنواع من الورود المفضلة في عيد الحب