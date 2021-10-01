عيد ميلاده؟ اليك أفكار هدايا تكنولوجية أكثر من رائعة!

لا تحضر لصديقك الشاب أو لحبيبك ربطة عنق كهدية! على الأغلب أنه يحتاجها لكن لا تفعلها، فمهما كانت النوعية فخمة أو حريرية أو تتماشى مع بدلته، فبالنهاية هي هدية تقول عن نفسها "مبتذلة" وصديقك يستحق أفضل من ذلك!

بالاضافة الى ذلك، لا تحضر له بنطال، أو حزام، أو جوارب أو ملابس داخلية، فأنت بهذه الطريقة تقول له ضمنياّ "أكرهك" وتخرجه تدريجيّاً من حياتك!

في عصر التكنولوجيا، كل ما يحتاجه صديقك أو حبيبك هو قطعة من هذه الحقبة ليشعر أنه جزء منها. وهنا يأتي دورك أنتَ أيها البطل لتشتري له هدية تكنولوجية ثمينة لن يشتريها لنفسه - الّا اذا كان يحب نفسه كثيراً!

إليك مجموعة من أفكار الهدايا الرائعة له:

الفكرة الأولى: سماعات بلوتوث JBL

الفكرة الثانية: شاحن هاتف Power

الفكرة الثالثة: ساعة أندرويد أو ISO

الفكرة الرابعة: سماعات أذن فخمة

الفكرة الخامسة: ملمّع النظارات بدون رذاذ من Peeps



وكل عام وهو بخير

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