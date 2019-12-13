عيوب إذا رأيتها في شريك حياتك المستقبلي.. اهربي!

تعرفي على 8 صفات بعريسك المستقبلي عليك أن تهربي فوراً إذا اكتشفتيها به، لأن هناك بعض العيوب التي لا يمكن تحملها وتؤدي إلى إفشال الزواج بشكل حتمي.

يكشف الموقع طبيعة الصفات السلبية التي إذا كانت موجودة في زوج المستقبل، فيجب على العروس أن تهرب من العلاقة قبل أن تتطور لأن مصيرها النهائي سيكون الفشل والفراق.

عيوب لا يمكن التعايش معها

بعض العيوب الشخصية غير واضحة ويمكن أن تخدع المرأة في شريك حياتها، مثل الشك، الذي قد يتم تفسيره على أنه نوعاً من أنواع الغيرة، لكن عليك الابتعاد عن الشخص الشكاك لأنك لن تعيشي طوال حياتك متهمة وتحاولين إثبات براءتك.

كذلك عليك الابتعاد عن الشخص ضعيف الشخصية، الذي قد تظنينه هادئاً وطيباً وليناً لكنه في الحقيقة لا يتحمل المسؤولية بل يتحكم به الآخرون سواء والداه أو أصدقاؤه.

ابتعدي أيضاً عن الشخص عديم المسؤولية الذي قد يتنكر في هيئة شخص متفتح، إلا أنه لا يعطيك مساحة من الحرية فقط بل يبتعد تماماً إذا واجهتِ المشاكل ولن يساعدك أبداً.

وكذلك ابتعدي عن الشخص المغرور، وعليك أن تفرقي بينه وبين الشخص الواثق في نفسه، لأنه يرى دائماً أنه لا يرى بنفسه عيب وسيتسبب في تدميرك نفسياً وفقدانك ثقتك بنفسك.

عيوب واضحة في شريك الحياة

الكذب والبخل والأنانية والوقاحة من الصفات المذمومة التي تنفرك من شريك الحياة ولا يمكنك تحملها على المدى الطويل، كما أن أصحاب تلك الصفات لن يتغيروا أبداً مهما حاولتِ.

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