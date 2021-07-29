عيوب برج الاسد العناد حيث يصعب إقناع برج الأسد فهو متشبث برأيه وقراراته، ممّا يجعله غير راغب بسماع وجهات النظر الأخرى،أهم عيوب برج الجوزاء أيضاً الأنانية حيث يحب أصحاب برج الجوزاء نفسه لدرجة الأنانية، فهو يعطي نفسه الأهمية على غيره، ممّا يجعل هذا الأمر إحدى العقبات في طريق تحقيق أحلامه.

من أهم عيوب برج الجوزاء الغيرة بسبب الطبيعة التنافسية للأسد وحبه للتحدي فإنّه قد يشعر بالغيرة عند رؤيته لنجاحات الغير أو عند رؤيته لشخص أكثر مهارة وموهبة منه بما يجلب عليه النجاح لذلك قد يشعر بالغيرة منهم، وفي الغالب تكون غيرته إيجابية.

مولود الجوزاء من عيوبه الغرور يميل الأسد إلى التصرف بتكبر وبطريقة غير مهذبة فهو يميل لهذا الأسلوب مع الأشخاص المقربين منه، وبالطبع هذه صفة سيئة تضاف للأنانية، التملك أيضاً يعتبر من عيوب برج الأسد يحب الأسد التملك فهو يحب لفت الانتباه وجلب الاهتمام له، وأن يقوم من حوله بالاهتمام به وجعله يشعر بأهميته.

مولود برج الاسد ينتمي إلى مجموعة الأبراج الناريّة، وتعتبر الشمس الكوكب الأكثر تأثيراً على هذا البرج العقلاني والمثابر، وتمتدّ الفترة الزمنية لمواليد هذا البرج بين 23 يوليو وحتى 22 أغسطس، وهو برج يتوافق كثيراً من الأبراج الناريّة والهوائية وخاصّةً برج الدلو، لكنه يتعارض مع مواليد الأبراج الترابية والمائية.

اسرار برج الجوزاء الرجل

رجل الجوزاء يتمتع بشخصية ساحرة ويحب المغازلة ويصعب عليك مقاومة سحره.

فوجهة نظره أن الحياة الزوجية ارتباط عقلي وروحي وليس ارتباطاً جسديًا فقط.

رجل برج الجوزاء يفكر بعقله أكثر من قلبه، مما يجعله يتاخر في الارتباط والزواج.

اسرار برج الجوزاء للمرأة

البنات في برج الجوزاء تمتلك شخصية ذات جوانب وخبايا عديدة فهي إمرأة جميلة جداً وتمتلك أنوثة ساحرة كما أنها حادة الذكاء وكل هذه الصفات تجعل منها محط أنظار أى رجل، وتتسم إمرأة برج الجوزاء بالتفكير المستمر في المستقبل وهو ما يجعلها دائمة التوتر والعصبية ويؤثر على قراراتها في كثير من الأحيان.

عيوب برج الجوزاء الرجل

لا يحب التملك هذا الرجل لا يحب تملك المرأة ومع الوقت ستشعرين أنك عديمة القيمة عنده، وقد يؤثر هذا الأمر فى علاقتك به، لأنه سيترتب عليه الشعور بالإهمال والاحتياج العاطفى.

مزاجى

لا يميل إلى الاستقرار

الكسل فى الحياة العملية

الازدواجية

عيوب برج الجوزاء للبنات

سطحية، عصبية، عفوية، مترددة ومراوغة. كذلك فإن المرأة الجوزاء تميل الى تعقيد الامور

شخصيتها المتقلّبة تجعل احاسيسها متناقضة ويصعب توقّعها.

ومن الامور التي يمكن ادراجها تحت خانة العيوب، عدم تمكّن المرأة الجوزاء من التعبير عن احاسيسها، الامر الذي قد يجعلها منعزلة عن محيطها.

معلومات وحقائق عن برج الاسد