غادة عبد الرازق بإطلالة ساحرة في إيطاليا.. ولجين عمران تشع بالأزرق

بإطلالات أنيقة، وأجواء شاعرية وأفراح تجمع جميع أفراد عائلة غادة عبد الرازق في إحدى القصور التاريخية الإيطالية، أطلت النجمة المصرية في إيطاليا، وبالتحديد على ضفاف “بحيرة كومو” الشهيرة والساحرة للإحتفال بحفل زفاف لميس ابنة شقيقتها يسرية. والتي تعتبرها غادة إبنتها أيضا.

تحرص الفنانة المصرية على الترابط القوي الذي يجمعها مع أفراد أسرتها. وأظهرت غادة فرحتها العارمة قبل الفرح بعدة أيام حيث شاركت متابعيها على الإنستغرام، فيديو وبعض الصور أثناء سفرها في الطائرة مع حفيدتها وابنتها روتانا لحضور حفل الزفاف.

وطغى على حفل الزفاف الأجواء الرومانسية الحالمة، حيث اختلطت فيها الأجواء المصرية المناسبة لأهل العروس، مع نفحات العليل الإيطالية التابعة لموطن العريس.

فقد طلت العروس على الحاضرين على صوت إليسا “عبالي حبيبي”، بينما تم عقد القران باللغة الإيطالية. ووسط ذلك فإن تواجد غادة عبد الرازق في إيطاليا لم يمنعها أبدا من المزاح وسط الحاضرين على طريقتها الخاصة وبأسلوبها المرح والمألوف تعبيرا عن محبتها.

تفاصيل إطلالة غادة عبد الرازق

يبدو أن الفنانة المصرية تجمعها صداقة قوية مع المصمم الفرنسي ستيقان رولاند، ، وليس فقط لحضورها الدائم لعروض الأزياء التي يقدمها، واختيارها الدائم لتصاميمه للظهور على السجادة الحمراء في الفترة الأخيرة والكثير من المناسبات المختلفة أيضا.

كان اختيار غادة في حفل زفاف ابن شقيقتها موفقا بفستان من ستيفان رولاند باللونين الأبيض والأسود حيث جاء الجزء العلوي من الفستان بقصة راقية ومستقيمة من الساتان الأبيض، وأحيطت تفاصيل الياقة بكريستالات لامعة وأنيقة، وكان الفستان القابل للتفكيك مميزا بجزء سفلي محدد بقصة الحورية باللون الأسود الراقي.

أما لطلتها الجمالية فقد أحسنت التوازن بين المكياج السموكي الداكن وتسريحة الشعر التي كانت بتفاصيلها الراقية أقرب إلى الطبيعية، حيث كان مكياج العيون داكنا بظلال مميزة ودراماتيكية وكانت التسريحة مموجة من الأعلى وحتى نهاية الخصل.

إطلالة لجين عمران

أما إطلالة لجين عمران فقد كانت مميزة باللون الازرق الملكي بقصة الحورية وبفتحة ساق راقية ومميزة، بداية من الحمالات الدرابيه التي انسدلت على الاكتاف بكل أناقة وسلاسة ووصولا إلى تفاصيل الخصر والصدر حيث جاء الـ"بوستييه" العلوي للفستان مطرزا بأحجار لامعة بين الازرق والفضي اللامع ليزيد من ألق وأناقة التصميم البسيط والفاخر. ونسقت مع الإطلالة "كلاتش" فضية اللون وتسريحة شعر ذيل الحصان الراقية.