فاشينيستات عربيات.. 3 إطلالات في عرض Givenchy تفوق خيارات النجمات

شهد الاحتفال الذي أقامته العلامة التجارية الفرنسية Givenchy جيفنشي في العاصمة البريطانية قبل أيام من أسبوع الموضة في لندن، حضور عدد من الفاشينيستات العربيات بلوكات أنثوية لافتة.

ولا يمكن إلا أن نتوقف أمام حضور الفاشينيستات العربيات الأنيق الذي شهدناه، وبالإطلاع على إطلالاتهن لاحظنا أن تدرجات الأحمر النارية واللامع رائجة بشكل ملفت وظهرن وهن يتألق بتصاميم أنيقة من تشكيلة Givenchy.

ولعل أول من لفتت الانتباه في هذا الاحتفال الفاشينيستا والعارضة المغربية صوفيا بن زاكور بفستان أحمر مصنوع من قماش المخمل بقصة قصيرة جدا، ومحددة الخصر مع أكمام طويلة، وقد ناسبها وناسب قوامها بطريقة مميزة.

كما كانت هلا عبدالله محط أنظار الجميع من خلال اختيارها الأحمر الناري لتمريره بطريقة بارزة، حيث اختارت لإطلالتها فستانا من الحرير الأحمر المنسدل بحملات رفيعة منحها إطلالة راقية للغاية.

وأبهرت الفاشينيستا اللبنانية ناتالي فنج كل من حولها بإطلالة متقنة وقدمت لنا الأناقة الأنثوية بفستان أحمر ذات تموجات على الجانب، وعلى الأكتاف بدا كأنه مشغول.

المزيد من إطلالات المشاهير:

من بريانكا تشوبرا لصوفي تيرنر ...نجمات تصدرن تريند البليزر الواسع بدون سروال

من كارينا كابور إلى ماليكا أورورا..نجمات بوليوود يخطفن الأضواء على مدرج اسبوع موضة لاكمي (صور)

من بريانكا تشوبرا إلى سيلينا غوميز.. شاهدي افضل ١٠ فساتين من الريش في 2019 (بالصور)