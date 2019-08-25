من بريانكا تشوبرا إلى سيلينا غوميز.. شاهدي افضل ١٠ فساتين من الريش في 2019 (بالصور)

كان عام 2019 حافلًا بصيحات أزياء مختلفة ظهرت بها النجمات في المهرجانات والمناسبات الرسمية كمهرجان ميت غالا ومهرجان كان وغيرهما، ولكن من أكثر الأزياء التي تم إلقاء الضوء عليها هي فساتين الريش التي أطلت بها عدة نجمات وتألقن بهذه الموضة.

نشرت مجلة "هاربر بازار"، أفضل فساتين من الريش ظهرت بها النجمات، منهن من ارتدت فساتين ريش بشكل بسيط ومنهن ارتدتها بشكل كبير وضخم، وإليكِ القائمة..

- بريانكا تشوبرا

ارتدت النجمة في ظهور حديث لها فستانًا أسود من الريش من مجموعة رالف وروسو للأزياء، تميز بعدم جرأته واناقته.

- كاميلا مورون

ارتدت في مهرجان كان السينمائي لعام 2019 فستانًا أنيقًا من الريش البسيط من عند الذيل من مجموعة "ميو ميو" للأزياء.

- سيلينا غوميز

ارتدت فستانًا أسود بأكمام منتفخة وضخمة من الريش أثناء حضورها العرض الأول لفيلم the dead don’t die في مدينة نيويورك.

- بينولوبي كروز

ظهرت بفستان بعدة طبقات من الريش من مجموعة رالف وروسو للأزياء وذلك أثناء العرض الأول لفيلم pain and glory.

- كيلي جينير

ارتدت فستانًا جريئًا وضخمًا من الريش باللون الوردي أثناء احتفالها بعيد ميلادها في مدينة بوسيتانو بإيطاليا.

- ناعومي كامبل

ارتدت ثوبًا من الريش الضخم على الذيل من فالنتينو في مهرجان ميت غالا لعام 2019.

- لوبيتا نيونج

تألقت بثوب أوسكار دي لا رينتا من الريش الأبيض الضخم في حفل فانتي فير لعام 2019.

- إلسا هوسك

ارتدت عارضة الأزياء السويدية فستانًا أنيقًا من الريش من ألبرتا فيريتي في مهرجان كان السينمائي لعام 2019.

- دوا ليبا

ارتدت فستانًا ضخمًا من الريش تميز بجرأته في الشكل واللون من فالنتينو في مهرجان إم فار جالا لعام 2019.

- كاردي بي

ارتدت فستانًا ضخمًا جدًا من الريش في حفل ميت غالا لعام 2019، أثار الجدل بعد أن أعلنت أن صنعه استغرق حوالى 2000 ساعة لأنه يتكون من 30.000 ريشة.

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