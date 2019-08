من بريانكا تشوبرا إلى سيلينا غوميز.. شاهدي افضل ١٠ فساتين من الريش في 2019 (بالصور)

Sass ‘n’ Sizzle ...in equal measure👌🏾 Black tulle cocktail dress with multi-coloured paillette embellishment, embroidered neckline and tiered devoré ostrich feather trim @ralphandrusso ☆ Style @mimi ☆

A post shared by Mohieb Dahabieh مهيب دهبية (@mohiebdahabieh) on Aug 18, 2019 at 10:33am PDT