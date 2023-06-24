فالانتينو تطلق Born In Roma Intense للجنسين.. رائحة أكثر قوة من سحر روما

مع حلول ظلام الليل على مدينة روما الإيطالية، تطلق فالانتينو ثنائيا جديدا من العطور:Born in Roma Intense للنساء وللرجال.



في هذه الليلة الرائعة التي تشع بالفخامة، نشاهد أدوت أكيش متوجهة رفقة أنور حديد، الوجهان الجديدان للعلامة الإيطالية فالانتينو بيوتي، إلى حفلة سرية في المدينة الإيطالية روما.

نجمان يشعان جاذبية ويسعيان إلى عيش الحياة لأقصى الحدود بكل حرية، وبحصولك على التشجيع من الشخص الأقرب إليك، فإن كل شيء ممكن، هكذا تصف الدار الثنائي الجديد من العطور الفاخرة بالنسخة الأكثر ثباتا وثقلا وبمكونات ساحرة جديدة وراقية.

في هذا الفصل الجديد، تعتمد Valentino على التجاذب بين الثنائيات. من النهار إلى الليل، تحول الدار السمات العطرية الجريئة المميزة لعطر Born in Roma الأصلي، إلى صياغة أكثر دفئاً وشاعرية، في تركيبة Born in Roma Intense. اكتشفوا هذا العطر الجديد.

العطر النسائي الجديد Born In Roma Donna من فالانتينو

لتجسيد طاقة هذه الليلة الدافئة في مدينة روما، أدخلت خبيرتا صناعة العطور أماندين ماري وأونورين بلان تعديلات جذرية على القواعد التقليدية للتركيبات العطرية الحادة.

تطل نفحات الفانيلا بقوة معززة، حيث ارتأت خبيرتا العطور إبراز سمات جديدة في هذه التركيبة، وسلطتا الضوء على جوانبها العنبرية والساطعة.

في هذه النسخة الجديدة، يعزز عبق الفانيلا ثلاثي مذهل من نسمات الياسمين، يفيض بطابع زهري عصري، ويترك أثرا عطريا قويا، أما القاعدة فتفوح بنفحات راتنج البنزوين وفانيلا بوربون مرة أخرى للتأكيد على أريج الحلاوة في هذا العطر، والنتيجة عطر آسر بالنفحات الزهرية والعنبرية، تتناغم فيه اللمسة الراتنجية الغنية مع اللمسات الزهرية الفواحة.

يعكس عطر Born in Roma Intense Donna التأثير الغامر للفانيلا والياسمين و ينتقل إلى الأجواء الليلية بحدة جديدة من فانيلا بوربون.

العطر الرجالي الجديد Born In Roma Intense

بمكونات أكثر تعقيدا وحدة وجمالا تتميز الرائحة الرجالية الجديدة من دار فالانتينو بطابع مثير ومغري، بفضل التباين بين الإنتعاش والشاعرية الداكنة، يتسم هذا العطر بأناقة طبيعية ومتميزة.

لابتكار هذه التركيبة الخلابة وتعزيز حدة العطر الرجالي، وقع اختيار خبيرَي صناعة العطور غيوم فلافيني وأنطوان ميزونديو على النفحات الغنيّة للفيتيفر المدخن والذي يضيف القوة إلى المكونات العطرية بقوة ثبات وفوحان قويين، والذي يُعد من أرقى الأنواع المتوافرة من الفيتيفر وأعلاها جودة.

كما ساهمت نسمات اللافندين والفانيلا المعزّزة في إضفاء مزيد من الجاذبية والرقيّ على قاعدة العطر القويّة التي تدوم طويلا بفضل اللافندين المضاف والذي يعزز من الرائحة الذكورية للعطر.

تصميم الزجاجة والحملة الإعلانية

تأتي زجاجة كل من العطرَين بتصميم مدبب يحمل مسامير الزينة الشهيرة لعلامة Valentino. تحت مسمى "فالانتينو ستادز" تعد مسامير الزينة جزءا من رموز دار Valentino الأيقونية، وهي عنصر تصميم مستلهم من هذه السمة المعمارية التي تزين جدران المدينة، كما أنّها رمز للقوة الكامنة.

تجسد القارورتان بروعة تامة حدة الإصدارَين الجديدين لهذا الجزء العطري من Valentino Beauty. وتتألق العارضة الأيقونية اأدوت أكيض في الحملة الإعلانية الجديدة للعطر برفقة العارض الشاب أنور حديد. يتوفر العطرين بسعة زجاجات 100 و50 مل بسعر يبدأ من 100 دولار.