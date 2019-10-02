فرط تعرق اليدين: الأسباب، وطرق طبيعية للحد من التعرق

فرط تعرق اليدين هو عبارة عن التعرق الزائد عن الوضع الطبيعي الذي لا يحدث نتيجة ازدياد درجة الحرارة أو نتيجة ممارسة التمارين الرياضيّة.

ويظهر ذلك جلياً على الملابس كأنّها مبللة خاصة تحت الإبط أو على اليدين أو القدمين مما يقع الشخص في حرج مع المجتمع المحيط به. وقد لا يستطيع مسك القلم أو مصافحة الآخرين أو قيادة السيارة؛ مما قد يؤدي إلى تعطيل الأنشطة اليومية العاديّة.

وعادةً ما تبدأ مشاكل الإبط في وقت متأخر من المراهقة، بينما غالباً ما تبدأ مشكلة تعرق اليدين والقدمين في سن مبكرة، وذلك بالمعدل في سن الـ 13 عاماً. ومن الجدير بالذكر بأنّه إذا لم يتم علاج المشكلة فإنّها قد تستمر طوال فترة الحياة، ويتم العلاج باستخدام مضادات التعرق وإذا لم تنجح هذه الأدوية قد يُلجأ إلى أدوية أخرى، وفي الحالات الشديدة قد يقترح الطبيب إجراء عمليات جراحية إما لإزالة الغدد العرقية أو لفصل الأعصاب المسؤولة عن الإفراط في إفراز العرق.

وفي بعض الحالات قد يتم العثور على السبب الكامن وراء فرط التعرق ومعالجته.

أسباب فرط تعرق اليدين:

في الحقيقة إنّ التعرق في الوضع الطبيعي يعمل على بقاء الجسم بارداً، ويتعرق الأشخاص في الوضع الطبيعي أكثر عندما يكون الطقس حاراً أو عند ممارسة الأنشطة الرياضية، أو عند تعرضهم لمواقف تستدعي الغضب، أو الحرج، أو الخوف. أمّا حالة فرط التعرق سواءً كانت في اليدين أو غيرها من مناطق الجسم فيحدث فيها التعرق أيضاً دون التعرّض لهذه المؤثرات، وتكون نتيجة وجود غدد عرقية مفرطة النشاط، مما يصعّب على الشخص السيطرة على تعرّقه، ويتسبب بالانزعاج له. ويُقسم فرط التعرق إلى نوعين،هما:

1- فرط التعرق الأولي:

حيث يطلق فرط التعرق الأولي عندما يكون المسبب للتعرق المفرط غير معروف وينتقل في العائلات وغالباً يحدث في اليدين، والقدمين، والرأس والوجه، وتحت الإبطين.

2- فرط التعرق الثانوي:

يُعرف فرط التعرق الثانوي بأنّه التعرق الذي يحدث نتيجة ظروف صحية أخرى أو كأثر جانبي لدواء معين، ويمتاز بأنّه يصيب كامل الجسم أو منطقة محددة منه، وممكن أن يحدث ذلك أثناء النوم أيضاً.

ومن أهم الأسباب الثانوية لفرط التعرق نذكر ما يلي:

- عِظَم الأطراف.

- القلق.

- مرض السرطان.

- المتلازمة السرطاوية.

- استخدام بعض الأدوية استخداماً خاطئ.

- اضطراب مستوى الجل

- وكوز.

- أمراض القلب مثل؛ النوبة القلبية. فرط نشاط الغدة الدرقية.

- أمراض الرئة.

- الوصول لسن اليأس.

- مرض باركنسون.

- ورم القواتم.

- إصابة النخاع الشوكي.

- السكتة الدماغية.

- الأمراض المعدية :السل أو فيروس نقص المناعة البشرية.

- السكتة الدماغية.

- اضطرابات الغذة الكظرية.

- الأدوية التي من آثارها الجانبية التعرق الزائد ،ومنها: مضادات الاكتئاب مثل: ديسيبرامين، ونورتريبتيلين، وبروتريبتيلين، وبيلوكاربين، والزنك.

طرق طبيعية لعلاج أو الحد من تعرق اليدين:

1- الشاي:

يُعتبر الشاي من أكثر العلاجات فائدة لتعرق اليدين؛ نظراً لاحتوائه على حمض التانيك، والذي يعمل بدوره على مُحاربة رائحة العرق، والإفراط في إفرازه، ويُمكنك تناول الشاي كدواء على شكلين، أولا بشرب الشاي بشكل دائم، أو صناعة محلول الشاي بوضع بعضه في الماء الساخن، وننتظر حتى يتخمر ويبرد، ثم يتم نقع اليدين فيه لمدة من 10 إلى 15 دقيقة مرتين إلى ثلاثة في اليوم الواحد، ويتوجب عليك فعل هذا الشيء لمدة أسبوع على الأقل للتخلص من تعرق اليدين والإفراط في إفرازه .

2- خل التفاح:

الطبيعي يُعتبر خل التُفاح مُحارب جيد لمُشكلة تعرق اليدين، وعلى الرغم من قلة فعاليته، إلّا أنه يُفيد في كثير من الحالات المُعتدلة، ويُمكنك استخدام الخل من خلال نقع اليدين في محلوله المخفف بالماء لمدة تتراوح من خمسة وعشرين إلى ثلاثين دقيقة يومياً، وتكون هذه الفترة قبل النوم، وهذا الأمر سيجعلك تحصل على نتائج مُبهرة، وتتخلص من مُشكلة التعرق بإذن الله.

3- تنظيم الغذاء:

يُعتبر الغذاء هو أساس العلاج لكثير من المُشكلات، فهو أساس بُنية الجسم، ويُنصح دائماً بالأطعمة التي تحتوي على الزنك، والتي تعمل بدورها على مُحاربة تعرق اليدين الزائد، ويُحارب أيضاً رائحة العرق، ويُمكننا أن نجد الزنك في عدة أغذية مثل: المحار، والشوكلاتة الداكنة (المُرة)، والفول السوداني، والسمسم، وبذور اليقطين المحمصة، وكبدة العجل، ويُنصح بالابتعاد عن الأطعمة المُصنعة والدُهنية، ويُنصح بتناول الخضار والفواكه والحبوب الكاملة، فهي تُعتبر مُغذي رئيسي لجسم الانسان، وخاصة لأنها تحتوي بشكل كبير على الكالسيوم والزنك و فيتامين D ، ويُعتبر نقص هذه الأشياء سبب رئيسي لتعرق اليدين.

4- أوراق الجوز:

لأوراق الجوز أهمية كبيرة لمُعالجة والتخفيف من تعرق اليدين المُزعج، فيُمكنك استخدام أوراق الجوز لعلاج هذه المُشكلة المُزعجة عن طريق نقع قبضة أو ضمة من أوراق الجوز لمدة ساعتين في الماء البارد، حيث يتم غليها على نار هادئة لمدة لا تزيد عن ال15 دقيقة، يتم تصفية النقيع ويتم غسل اليدين به للتخلص من هذه المُشكلة المزعجة. عشبة السالمية يُمكنك استخدام عشبة السالمية لعلاج مشكلة تعرق اليدين المُزعجة عن طريق غمر يديك، أو قدميك إذا كنت تعاني من تعرق الأقدام أيضاً، بداخل منقوع عشبة السالمية، والذي يتم تحضيره عن طريق وضع 20 جرام من السالمية في لتر من الماء الساخن، ومن ثم يتم وضع بعض قطرات خل التفاح في إناء بداخله ماء، ويتم غسل اليدين أو الرجلين به للتخلص من هذه المُشكلة التي تُسبب الكثير من الإزعاج.

5- الحناء:

يُعتبر الحناء هو من عادات كثير من الشعوب، وخاصة في وقت الأفراح، ويتم تحنية يد العروس والعريس، وهذا كنوع من العادات والتقاليد، وعلى الرغم من ذلك فإن للحناء فوائد عدة، وأهمها:

أنها تعمل على التخلص من مُشكلة تعرق اليدين أو الرجلين، ويتم ذلك عن طريق استخدام حناء مسحوقة، ويتم العلاج من خلالها عن طريق غلي حفنة قليلة من الحناء المسحوقة في لتر من الماء لمدة لا تقل عن الخمس دقائق، ويتم غمر اليدين أو الرجلين في داخلها للتخلص من هذه المُشكلة والتخلص من إزعاجاتها الكثيرة.

6- الشبّة:

الشبة أو الملح الحجري: وهي عبارة عن رطوبة مائية التأمت مع أجزاء غضة أرضية، وانعقدت بالبرد عقداً غير محكم، وتُعتبر كعلاج لتعرق اليدين أو الرجلين، ويتم العلاج عن طريق الشبة من خلال إذابة كمية من الشبة بكوب من الماء الدافئ، ويتم نقع اليدين أو الرجلين داخل هذا الخليط المُذاب، لمدة لا تزيد عن الخمسة عشر دقيقة، وتُغسل بعد ذلك بالماء، ويتم تنشيفها، وتُكرر العملية ثلاث مرات أسبوعياً، وتُلاحظ بعد ذلك النتائج لتبدو واضحة، لتتخلص من هذه المُشكلة المُزعجة التي تتسبب لك بالكثير من الإحراج بين أصدقائك أو حتى بين أفراد عائلتك.

المزيد من الصحة والجمال:

مرض احتباس السوائل: الأعراض، الأسباب، العلاج!

بدون جراحة.. تعرفي على تقنية الهيدرافيشل لاستعادة شباب الوجه