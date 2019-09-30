مرض احتباس السوائل: الأعراض، الأسباب، العلاج!

احتباس السوائل أو ما يعرف ب" الوذمة" هي مشكلة صحيّة تنتج عن تسرب السوائل من الدم إلى أنسجة الجسم، ممّا يتسبّب في تراكم كميات من الماء أو السوائل في مناطق متعدّدة في أنحاء الجسم كالكعبين، أو الكاحل، أو اليدين، أو الساقين، أو الذراعين، وكذلك ربما حول الرئتين، وحول العينين.

مرض احتباس السوائل مرض شائع الحدوث بدرجة أعلى لدى النساء منها عند الذكور بغض النظر عن الأسباب المؤدية إلى حدوث هذه الحالة والتي تترواح بين الأمور البسيطة إلى أصعب الأمراض المزمنة والخطيرة، وسوف نستعرض فيما يلي أهمّ الأعراض التي تدل على وجود مشكلة احتباس الماء في الجسم:

أعراض احتباس السوائل في الجسم:

- تورّم أجزاء من الجسم كالبطن "الكرش" واليدين والقدمين خصوصاً الكعبين والكاحل والساقين وحول العينين.

- الشعور ببعض الآلام في الأماكن المتورمة.

- اضطراب في وزن الجسم والتأرجح بين الصعود والهبوط. انعدام المرونة في المفاصل وصعوبة حركتها.

- عدم مرونة الجلد حيث يميل إلى الاصفرار عند الضغط عليه ولا يعود بسرعة إلى حالته الطبيعيّة.

- زيادة مضطردة في الوزن بشكل سريع خلال أيّام أو أسابيع قليلة.

أسباب احتباس السوائل في الجسم:

- الجلوس أو الوقوف الطويل لساعاتٍ متواصلة أو السفر الطويل دون حركة يؤدّي إلى تراكم السوائل في الأطراف وتجمّع السوائل بشكلٍ غير اعتياديّ.

- اقتراب موعد الدورة الشهريّة لدى النساء، بحيث تتراكم السوائل في مناطق متفرقة من الجسم كالبطن أو الأقدام قبيل موعدها بأسبوع تقريباً.

- استخدام بعض الأدوية ذات الأعراض الجانبيّة كحبوب منع الحمل أو أدوية ارتفاع ضغط الدم أو أدوية السكري وموسّعات الشرايين، وبعض أنواع مضادّات الالتهابات وأصناف من المسكّنات.

- ارتفاع نسبة أملاح الصوديوم في الجسم، والتي تنتج عن كثرة تناول الأغذية المملحة أو جفاف الجسم وقلّة شرب الماء خلال اليوم.

- القصور الوريديّ المزمن أو وجود ضعف في صمامات الأوردة في الساقين.

- الأمراض المزمنة في الرئتين كانتفاخ الرئة.

- وجود أورام سرطانيّة ليفيّة في الجهاز الليمفاويّ.

- قصور الغدة الدرقية، ووجود اضطراب مزمن في إفرازات الغدة.

- أمراض المفاصل كالتهاب الروماتزم الحادّ، مما يؤدي إلى تجمّع السوائل حول المفصل.

- بعض الأمراض الخطيرة كالفشل الكلويّ أو التهاب الكلى الحاد، كذلك تليف الكبد الذي يؤدي إلى فشل الكبد الحاد.

- سوء التغذية وخاصة نقص فيتامين B1 أو البروتين في الدم.

- فترة الحمل وخاصة ابتداءً من الشهر الخامس، والذي قد يتسبّب أحياناً في حدوث حالة تسمّم الحمل.

طرق التخلص من احتباس السوائل:

1- استخدام مدرّات البول باعتدال لزيادة كمية التبول.

2- التقليل من الأطعمة المملحة كالمعلّبات والوجبات السريعة.

3- الابتعاد عن شرب الكحول مع التقليل من شرب الكافيين كالشاي والقهوة.

4- الحرص على تناول كمية وافرة من المياة لتجنّب جفاف الجسم وزيادة الأملاح.

5- الانتظام في ممارسة التمارين الرياضية كالمشي أو الجري؛ لمنع تراكم السوائل في مناطق معينة من الجسم.

6- الاستلقاء على الظهر مع رفع القدمين على وسادة بشكل أعلى من الرأس وخاصّة قبل النوم وفي أوقات الراحة.

7- تحسين النظام الغذائي بتناول الخضراوات والفواكه والألبان الغنية بفيتامينات ب5 ب6 ومعادن الكاليسيوم، والمنغنيز، والمغنيسيوم والتي تحد من مشكلة الانحباس المائيّ في الجسم.

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