البوابة - يُصادف الواحد والعشرين من فبراير عيد ميلاد الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور وهي من النجمات التي تُعرف بأناقتها وستايلها الخاص الذي يليق بجسمها الممشوق والرشيق، من تتصفح صور الفنانة الجميلة سيرين على مواقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" تُلاحظ اختيارها للموديلات الطويلة الضيّقة.

"البوابة" تعرض فساتين خطوبة من وحي سيرين عبد النور في عيد ميلادها.

تُعرف سيرين عبد النور بجسمها الطويل الذي يليق به مختلف القصات والفساتين الضيقة والطويلة، ولدت الفنانة وعارضة الأزياء اللبنانية سيرين عبد النور في 21 فبراير 1977 ميلادي من أب لبناني وأم يونانية الاصل، ودرست سيرين في مدرسة القديس كورية ثم سجلت في معهد لدراسة المحاسبة، وفي عام 1993 بدأت العمل في عروض الأزياء.

موديلات فساتين خطوبة مستوحاة من الفنانة الامارتية أحلام بمناسبة عيد ميلادها

أحدث إطلالات نسرين طافش بمناسبة عيد ميلادها‎‎