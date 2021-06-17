فستان بورجو بيريجيك "الأجمل في تاريخ الدراما التركية"

رغم أن مسلسل فتاة النافذة لم يحقق نسبة مشاهدة عالية منذ بدء عرضه، إلا أنّ الحلقة الاخيرة من الموسم الأول منه جذبت المشاهدين وتحولت إلى "ترند" في تركيا ودول الخليج، بسبب فستان زفاف بطلته بورجو بيريجيك الذي وصف بأنه أجمل فستان زفاف مر على الشاشة في تاريخ الدراما التركية.

وأجمع كثر على أنه تفوّق على فستان زفاف بيرين سات الذي ارتدته في مسلسل "ما ذنب فاطمة؟" والذي حينها كان مطلب الفتيات المقبلات على الزواج.

الفستان ونظراً لفخامته، وصف بالملكي رغم خلوّه من التطريز والشك، فيما شبهت بورجو بالبجعة وهي ترتديه. واللافت أنّ قصته الراقية جعلت عرائس المستقبل يحلمن بهذا الفستان ولم تهدأ الاتصالات على المتجر الذي يبيعه.

الفستان من تصميم "بياز بوتيك"، وبحسب ما تم تداوله، قامت فتاة من الكويت بشراء الفستان الذي يبلغ ثمنه ٤٨٠٠٠ ليرة تركية، إذ ذكرت صاحبة المحل أن الطلب على الفستان كان من خارج تركيا.

الفستان مصنوع من قماش حرير الزيبرلين والميكادو وهي الأقمشة المفضلة لدى العائلات الملكية عادة، يصل طول ذيل الفستان لـ 4.5 أمتار وقد تم تزيين التاج و الطرحة بأحجار سواروفسكي.

وذكرت صاحبة المحل أن بورجو بيريجيك كانت تذهب وتتابع كل البروفات كأنها عروس حقيقية.

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