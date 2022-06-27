فضل أيام التشريق وسبب تسميتها بهذا الاسم

أيام التشريق إنها أياماً أمر الله سبحانه وتعالى بذكرها وهي من أجل الأيام وأعظمها وأشرفها وأحراها بأن تصرف إليها الجهود وأن تتجه إلى عمارتها القلوب والجوارح بخير ما تعمر به إنها يا عباد الله الأيام المعدودات والتي ذكرها الله بقوله: "واذكروا الله في أيام معدودات" وهي ايام التشريق الثلاثة التالية لأيام النحر والتي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق "أيام الأكل والشرب" وذكر لله عز وجل.

فضل أيام التشريق

أيام التشريق هي الأيام التي قال الله تعالى فيها "واذكروا الله في أيام معدودات" وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر "أيام التشريق هي: 11/12/13، وأفضلها أولها لقوله عليه الصلاة والسلام إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القّر وهو الحادي عشر.

قال عليه الصلاة والسلام أن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب فيشرع فيها ذكر الله وإظهار الفرح والسرور والصلة وكذلك التكبير المقيد، أدبار الصلوات المكتوبات، إلى ما بعد عصر اليوم الثالث عشر.

وكذلك يستمر فيها التكبير المطلق بكل الأوقات والأحوال والأماكن وتذبح فيها الأضاحي، ولا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الهدى.

فضل الذكر في أيام التشريق

أيام التشريق هي الأيام المباركة والتي اجتمع للمسلم فيها نعيمان وهما نعيم القلب بالذكر والشكر، ونعيم البدن بالأكل والشرب والتمتع بالمباحات التي حظرت على الحاج وقت إحرامه، وإن ارتباط هذين النعيمين دالُ على نعم الله سبحانه وتعالى يجب الاستعانة بها على طاعته واستعمالها فيما يرضيه سبحانه وتعالى.

أنواع التشريق

ذكر الله عز وجل عقب الصلوات المكتوبات في التكبير في أدبارها.

ذكره بالتسمية والتكبير عند ذبح النسك فإن وقت ذبح الاضاحي والهدايا يمتد إلى آخر أيام التشريق.

لما سميت أيام التشريق بهذا الاسم؟

سميت أيام التشريق بهذا الاسم لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي أي يقددونها ويبرزونها للشمس فسموها أيام التشريق.

والقول الثاني سميت بذلك لأنه صلاة العيد إنما تصلى بعد أن تشرق الشمس.

ما يستحب في أيام التشريق؟

التكبير المقيد بأدبار الصلوات المكتوبات

التكبير المطلق في كل وقت إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر للحجاج وغيرهم.

قد كان عُمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيراً.

صيام أيام التشريق

صيام أيام التشريق منهى عنه في الإسلام، وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم عيد الأضحى، وثبث في الأحاديث النبوية النهي عن صيام هذه الأيام الثلاثة، باعتبارها أيام أكل وشرب وذكر لله، وفي صحيح مسلم حديث: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالي".

ما هي أيام التَّشْرِيقِ التي يحرم صومها؟

نهى الإسلام عن الصوم في تلك الأيام وهي: يوما عيد الفطر، وعيد الأضحى، وأيام التشريق، وهي الأيام الثلاثة التي تلي يوم الأضحى.

الأعمال المستحبة في أيام التشريق

الدعاء في كل وقت من أيام التشريق الثلاثة.

ذكر الله سبحانه وتعالى والتكبير خلال كل صلاة

كثرة الأذكار في كل وقت من أيام التشريق.

الاستغفار

قراءة القرآن

الصلاة على النبي

التضحية خلال أيام التشريق الثلاثة إذا لم تقم بها يوم النحر.

القيام بجميع أركان العبادة والتكبير في أيام التشريق لأن التكبيرات في هذه الأيام لها فضل عظيم وصيغة التكبير "الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله؛ا لله أكبر الله أكبر ولله الحمد".

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