الأيام البيض هي الثّالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كلّ شهر هجري "13 و 14 و 15"، وهي ذات الأيام التي أمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بصيامها في الحديث الذي رواه الصّحابيّ الجليل أبو ذرّ الغفاري رضي الله عنه عندما قال: "أمرنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن نصومَ منَ الشَّهرِ ثلاثةَ أيَّامٍ البيضَ : ثلاثَ عشرةَ ، وأربعَ عشرةَ ، وخمسَ عشرة".

الأيام البيض هي أيام محددة من كل شهر هجري يصوم فيه المسلم وذلك للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتكفير عن الذنوب والخطايا، وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن كنت صائماً فعليك بالغر البيض: ثلاث عشرة، واربع عشرة، وخمس عشرة".

موعد صيام الأيام البيض لشهر محرم 2022

موعد صيام الأيام البيض لشهر محرم 2022 تبدأ من يوم الخميس الموافق 1444/1/13 الموافق 11 آب/أغسطس 2022، ويستمر صيام الأيام البيض في محرم حتى يوم السبت الموافق 13 آب/أغسطس 2022.

جدول صيام الأيام البيض لشهر محرم 2022

يوم الخميس 13 محرم 1444 الموافق 11 أغسطس/آب 2022.

يوم الجمعة 14 محرم 1444 الموافق 12 أغسطس/آب 2022.

يوم السبت 15 محرم 1444 الموافق 13 أغسطس/آب 2022.

فضل صيام الأيام البيض

إن الله أعد لأهل الصيام باباً في الجنة لا يدخل منه سواهم، إن في الجنة باباً يقال له: الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم يقال: اين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد.

من صام يوماً واحداً في سبيل الله أبعد الله وجهه عن النار سبعين عاماً، ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً.

الصوم يكفر الخطايا، كما جاء في حديث حذيفة عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة، كما روى الإمام أحمد عن عبدلله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: اي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال: فيشفعان.

الصوم جنة "أي وقاية" من النار، ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة من النار، كجنة أحدكم من القتال.

فضل صيام الأيام البيض لشهر محرم 2022

أوصى النبي الصحابة بصيام الأيام البيض، فقال واصفًا صيامها: «هي صيام الدهر». وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال:"قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام؛ فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله".

متى تبدا ايام البيض لشهر محرم؟

موعد الأيام البيض لشهر محرم 2022 والمستحب فيها الدعاء، والتي يكثر فيها المسلمون من الصيام والاستغفار، هي من يوم 13 الى 15 محرم 1443 ، والذي يوافق موعد الأَيام البِيض لشَهر يوليو 2022.

هل يجوز صيام الأيام البيض بنيتين؟

نعم يجوز صيام الأيام البيض بنيتين، ويجوز للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض، فيقضي ما فاته من رمضان في شهر شوال ويكتفي بكل يوم يقضيه عن صيام يوم من الست من شوال، ويحصل بذلك على الأجرين، والأكمل والأفضل أن يصوم كلًّا منهما على حدة.

ما سبب تسمية الأيام البيض بهذا الإسم؟

سبب تسمية الأيام البيض بهذا الإسم الأيام الثلاثة البيض هي من الشهور العربية وتسمى بهذا الاسم بسبب بياض لياليها بالقمر لأنه يطلع فيها من أولها إلى آخرها، ولذلك قال ابن بري: "الصواب أن يقال: أيام البيض بالإضافة لأن البيض من صفة الليالي- أي أيام الليالي البيضاء".

وقد روي أن عائشة رضِيَ اللهُ عنها سُئِلَت: أكان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يَصومُ مِن كلِّ شهرٍ ثلاثةَ أيَّامٍ؟ قالَت: نعَم، فقيل: مِن أيِّ أيَّامِ الشَّهرِ؟ قالتْ: لم يَكُن يُبالي مِن أيِّ أيَّامِ الشَّهرِ يصومُ"؛ فلم تُحدِّدْ. صحيح مسلم

هل الدعاء في الأيام البيض مستجاب؟

الدعاء في الأيام البيض مستجاب، والتي تساعدك في التقرب من الله في هذه الأيام المباركة، وفي ثاني الأيام البيض من شهر محرم، حيث أن شهر محرم من الاشهر التي يضاعف فيها مقدار الثواب عند الحسنات ومضاعفة السيئات.

أدعية الأيام البيض لشهر محرم

إلهي إن كنت لا تكرم في هذا الشهر إلا من أخلص لك في صيامه فمن للمذنب المُقصّر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه.

اللّهم أسكنّا الفردوس بجوار نبيك الكريم، إلهي إن كنت لا ترحم إلّا الطائعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلّا العاملين فمنّ للمقصرين.

اللّهم عوّضني عن كل شيء أحببته فخسرته، طابت له نفسي فذهب، صدقته فكذب، استأمنته فغدر.

اللّهم ولا تشغلني عنك وقربني إليك، ربي ولا تذلّني لسواك.

اللَّهُمَّ إني أسألُكَ مِنَ الخَيْرِ كُلِّهِ عاجِلِهِ وآجِلِهِ، ما عَلِمْتُ مِنْهُ وَما لَمْ أَعْلَمْ، وأعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرّ كُلِّهِ عاجله وآجِلهِ ما عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أعْلَمْ، وأسألُكَ الجَنَّةَ وَمَا قَرّبَ إِلَيْها مِنْ قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ " وأعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إلَيْها مِنْ قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ خَيْرَ ما سألَكَ بِهِ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ (صلى الله عليه وسلم)، وأعوذ بِكَ مِنْ شَرّ ما اسْتَعاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ (صلى الله عليه وسلم)، وأسألُكَ ما قَضَيْتَ لي مِنْ أمْرٍ أنْ تَجْعَلَ عاقِبَتَهُ رَشَدًا.

اللَّهُمَّ إنَّا نَسألُكَ مُوجِباتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلِّ إثْمٍ، وَالغَنِيمَةَ مِنْ كُلّ بِرٍّ، وَالفَوْزَ بالجَنَّةَ وَالنَّجاةَ منَ النَّارِ، اللَّهُمَّ مَغْفِرَتُكَ أوْسَعُ مِنْ ذُنُوبي وَرَحْمَتُكَ أرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلي.

اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة.

اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.

إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، اللّهم ما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب.

اللّهم ارزقنا عملًا صالحًا يُقرّبنا إلى رحمتك، ولسانًا ذاكرًا شاكرًا لنعمتك، وثبتنا اللّهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

إلهي ربح الصائمون، وفاز القائمون، ونجا المخلصون، ونحن عـبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك، وجُدْ علينا بفضلك ومِنَّتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلّ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.

اللّهم إني أسألك صدق التوكّل عليك، وحسن الظنّ بك، اللّهم ارزقنا قلوبًا سليمة، ونفوسًا مطمئنة، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علّام الغيوب.

موعد صيام تاسوعاء وعاشوراء ٢٠٢٢

تاسوعاء وعاشوراء يوافقان يومي التاسع والعاشر من محرم، وقد ورد في حكم صيامهما، فقد روى البخاري عن ابن عباس أنه قال "قدم النبي المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه".

ومن المتوقع أن يكون موعد صيام تاسوعاء وعاشوراء ٢٠٢٢، الموافق يومي الأحد 7 أغسطس/آب ويوم الإثنين 8 أغسطس/آب، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية، ويعد صيام عاشوراء سنة مؤكدة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أشارت إلى ما ورد عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ"، وما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء».

حكم صيام تاسوعاء وعاشوراء

حكم صيام تاسوعاء وعاشوراء،إن صيام اليوم العاشر من شهر الله الحرام المحرم، سنة فعلية وقولية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويترتب على فعل هذه السُّنَّة تكفير ذنوب سنة قبله كما مر من الأحاديث.

أما صيام يوم تاسوعاء قبله سُنة أيضًا؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا صام يوم عاشوراء قيل له: إن اليهود والنصارى تعظمه، فقال: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ»، قَالَ ابن عباس: «فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

الأعمال المستحبة يومي تاسوعاء وعاشوراء

الدعاء

قراءة القرآن أو الاستماع له

فعل الخير

الصدقة

بر الوالدين

الصلاة في وقتها

الصلاة على النبي

الاستغفار

الصيام لِمَنْ يستطيع

الذكر

دعاء السنة الهجرية الجديدة 1444

موعد صيام تاسوعاء وعاشوراء ٢٠٢٢