فضل صيام الأيام البيض لشهر شعبان 1443 هذا ما سنتحدث عنه في هذا المقال، يعتبر شهر شعبان من الشهور التي يستحب فيها الأعمال الصالحة وترفع فيها الأعمال إلى الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صيام أكثر أيامه.

شهر شعبان فرصة لتطهير النفس وتخلصها من ذنوب كثيرة، وتعتبر الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا، الأيام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي، وقد سُمِّيَت بالأيام البيض لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه؛ والبياض هنا وصف للياليها لا لأيامها وإنما وُصِفت الأيام بذلك مجازًا.

الأيام البيض في شهر شعبان 2022

يوم الأربعاء:13 شعبان 1443هـ، الموافق 16 مارس 2022

يوم الخميس:14 شعبان 1443هـ، الموافق 17 مارس 2022

يوم الجمعة : 15 شعبان 1443هـ، الموافق 18 مارس 2022

فضل صيام الأيام البيض لشهر شعبان 1443

فضل صيام الأيام البيض لشهر شعبان 1443، من صام الأيام البيض فكأنما صام الدهر كله وله اجر عظيم علي صيامه ومضاعف كما قال الرسول صلي الله عليه وسلم صم من الشهر ثلاثة ايام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر ، وان ترك المسلم صيامها فلا يأثم عليها.

وعن أبي ذر قال: قال لي رسول صلي الله عليه وسلم اذا صمت شيئا من الشهر صم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة.

فضل صيام شعبان

فضل صيام شعبان، شهر شعبان هو من أفضل الأيام للصيام وكان الرسول صلي الله عليه وسلم يصوم معظم أيام شهر شعبان كله حيث جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يصوم حتي نقول لا يفطر، ويفطر حتي نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم استكمل صيام شهر الا رمضان ، وما رأيته اكثر صياما منه في شعبان صحيح النسائي، عن ابي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حني نقول قد صام ويفطر حتي نقول قد افطر ، ولم اراه صائما من شهر قط اكثر من صيامه من شعبان ، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان الا قليلا صحيح ابن ماجه ١٣٩٨.

عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلي الله عليه وسلم يصوم شهرا اكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقونه فان الله لا يمل حتي تملوا، واحب الصلاة الي النبي صلي الله عليه وسلم، ما دووم عليه وان قلت وكان اذا صلي صلاة داوم عليها صحيح النسائي ٢١٧٨ .

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلي الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين الا شعبان ورمضان، اقتباس وعن عائشة انها قالت ما رأيت النبي صلي الله عليه وسلم في شهر اكثر صياما منه في شعبان كان يصومه الا قليلا بل كان يصومه كله صحيح الترغيب ١٠٢٤ .

فضل صيام ليلة النصف من شعبان 2022

فضل صيام ليلة النصف من شعبان 2022، تعتبر ليلة النصف من شعبان من أفضل الأيام لأن دعاءها مستجاب لا يرد فيها دعاء ويرفع فيها أعمال المسلمين ويجوز صيام هذا اليوم وقيام ليلها ولم يرد عنها دعاء ثابت أو معين عن الرسول صلي الله عليه وسلم، يستحب في هذه الليلة الصلاة والذكر والاستغفار وقراءة القران الكريم والدعاء.

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