فطريّات اللسان للأطفال: الأسباب، الوقاية، العلاج بالاعشاب!

يُمكن أن تنتقل الفطريات من الطفل إلى الأم المرضع

يُعتبر ظهور الفطريّات على اللسان لدى الأطفال أو كما يُسمى علمياً بداء المبيضات الفموي من المشكلات الصحيّة التي تصيب الفم واللثة على حد سواء، وتؤثر بشكل سلبي في صحة الطفل، ويرافقها العديد من الأوجاع والمضاعفات، منها فقدان الشهيّة والألم الشديد، وتنتج عن عدة عوامل، على رأسها حدوث خلل في توازن البكتيريا النافعة في الفم، ونقص الفيتامينات، وضعف المناعة، كما ترافق فترة ظهور الأسنان لدى الأطفال.

أسباب فطريّات اللسان للأطفال:

- استخدام الكورتيزونات.

- وجود التهابات في المعدة.

- سوء التغذية.

- نقص فيتامين ب12.

- قلة مناعة الجسم لأي سبب كان.

- الإصابة بجفاف الفم وأمراض فقر الدم.

- قد يُصاب مرضى السكري بفطريات اللسان.

- التوتر والقلق.

- يُمكن أن تنتقل الفطريات من الطفل إلى الأم المرضع.

علاج فطريّات اللسان للأطفال:

- استخدام المضادات الخاصة بعلاج الفطريّات، ويُفضّل استخدام الجل الفموي للأطفال.

- الحرص على إعطاء الطفل غذاءً مناسباً يضمن إمداد جسمه بالعناصر التي يحتاجها من فيتامينات، وأحماض، ومعادن، وذلك تفادياً لضعف جهازه المناعي الذي يعدّ من أبرز مُسببات هذه المشكلة.

- الحرص على إطعام الطفل الزبادي أو اللبن بكميات كافية، حيث تحتوي على نسبة عالية جداً من البكتيريا النافعة التي تمنع ظهور الفطريات.

الوقاية من فطريّات اللسان للأطفال:

- يجب تنظيف اللّهاية الخاصة بالطفل بشكل مستمر، بحيث تكون معقمة دائماً، حيث إنّ تلوثها يعدّ من أبرز مُسببات فطريّات الفم، كما ينطبق ذلك على الرضاعة الصناعيّة.

- يجب تنظيف الحلمة واستخدام مضادات الفطريّات عند الشعور بالألم وملاحظة احمرارها.

- إعطاء الطفل الماء بعد الرضاعة لتنظيف فمه من الحليب، فبقايا الحليب تزيد حدة المشكلة.

- يوصى بعلاج الفطريات المهبلية التي تعاني منها الحامل قبل الولادة؛ لتفادي انتقالها للطفل.

علاج الفطريات للأطفال بالأعشاب:

- عمل غرغرة للطفل في حال قدرته على ذلك بمغلي الزعتر، أو مغلي الشمر، أو النعناع، كما يصلح اليانسون والبابونج لهذه المهمة، فجميع هذه الأعشاب تُعتبر بُمثابة المضادات الحيوية، وتقتل الفطريات والجراثيم المختلفة الموجودة على اللسان أو في الحلق.

- تدليك مناطق انتشار الفطريات بالتمر أو بالعسل بكميةٍ مناسبةٍ، ولأكثر من مرة خلال اليوم، شرط أن تنظف الأم يديها وتعقمها بعد ذلك.

- دهن المناطق المُصابة بطحينة السمسم، وتركها لبعض الوقت، ويُفضل تطبيق هذه الطريقة مرتين خلال اليوم؛ مرة في الصباح، وأخرى في المساء.

- المضمضة بمغلي قرنفل المسمار أكثر من مرة خلال اليوم. شرب مغلي الميرمية، أو إضافتها إلى كوب الشاي الساخن.

- تناول مغلي القرفة.

- تناول كميةٍ بسيطةٍ من مغلي عشبة السنامكي المطحونة، مع مراعاة أن السنامكي من الأعشاب ذات الخواص المسهلة بفعالية كبيرة وفورية في كثيرٍ من الأحيان.

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