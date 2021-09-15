فطور صحي للمدرسة والمرأة العاملة: مربعات زبدة الفستق بالموز والشوفان

مربعات زبدة الفستق بالموز والشوفان تعتبر سناك أو وجبة فطور صحية تناسب ابنك في المدرسة أو تناسب المرأة العاملة فهي تحتوي على عناصر غذائية كاملة مثل البوتاسيوم والألياف ويمكن إستعمال زبدة اللوز بدلا من زبدة الفستق.

مربعات زبدة الفستق بالموز والشوفان

مقادير مربعات زبدة الفستق بالموز والشوفان

١/٤ ٢ كوب شوفان

١ كوب طحين

٣ ملعقة صغيرة قرفه

١ ملعقه صغيرة بايكن باودر

رشة ملح

١/٢ كوب زبيب أو كرانبري

٣ ملعقة كبيرة جوزهند (اختياري)

٢ موز ، مستوي

٢ ملعقة كبيرة زبدة الفستق

١ بيض

٢ ملعقة صغيرة فانيلا

١.٥ كوب حليب

٣ ملعقة كبيرة عسل

طريقة تحضير مربعات زبدة الفستق بالموز والشوفان

يحمّى الفرن على درجة ١٨٠ مئوية.

تغلّق صينية خبز (٢٠x٢٠سم) بورق الزبدة وتدهن أطراف الصينية بالقليل من الزبدة أو الطحينه.

-تخلط المكونات الجافه مع الزبيب وجوزالهند في وعاء.

في وعاء آخر كبير يخلط الموز مع زبدة الفستق. يضاف البيض ويخفق جيداً حتى يتجانس المزيج.

تضاف الفانيلا والعسل والحليب ويخفق المزيج.

تضاف المكونات الجافه إلى المزيج وتخلط حتى تتجانس.

يسكب الخليط في الصينية وتخبز لمدة ٣٥-٤٠ دقيقة أو حتى تنجح بإختبار السكين.

ترفع الصينية من الفرن وتترك لتبرد ثم تقطع إلى مربعات وتحفظ في علبة محكمة الإغلاق، وصحتين وعافية.

بوشار مقرمش بنكهة صلصة السريراتشا المكسيكية الحارة

الشوفان بالتوت البري حلوى صحية وسريعة