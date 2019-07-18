فطور يوم الجمعة: طريقة عمل ساندويش الفلافل

تعتبر ساندويشات الفلافل من أشهر أطباق الفطور التي تُعد في الدول الشرقية، وخاصة في فلسطين، ولبنان، وسوريا، ومصر؛ حيث تختلف طرق تحضيرها من منطقة إلى أخرى، وتُقدم إلى جانب العديد من السلطات، والصلصات، كما تُعدّ من الوجبات السريعة التي تُقدمها الكثير من المطاعم الشعبية.

وفي هذا المقال سنذكر بعض طرق عمل ساندويشات الفلافل.

المكوّنات:

- ثمانمئة غرام من الحمص المنقوع بالماء مع كربونات الصودا.

- حبة مفرومة ناعماً من البصل.

- فصان مفرومان من الثوم.

- ربع كوب من مفروم البقدونس.

- ربع كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

- ملعقة صغيرة من الكمون.

- ملعقة صغيرة من الملح.

- ملعقتان كبيرتان من الطحين.

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

- نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الحار المطحون.

- مئتان وثلاثون غراماً من اللبن.

- فصان مفرومان من الثوم.

- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

- نصف ملعقة صغيرة من الملح.

- أربعة أرغفة من الخبز العربي.

- حبتان من الخيار المقطع إلى قطع صغيرة.

- حبتان من الطماطم المقطعة إلى قطع صغيرة.

طريقة التحضير:

- أولاً يُخلط الحمص، مع البصل، والثوم، والبقدونس، والكزبرة، والكمون، والملح، والفلفل الحار في الخلاط الكهربائي.

- ثم يُشكل الفلافل إلى كرات متساوية الحجم.

- ثم تُدهن كرات الفلافل بالقليل من زيت الزيتون، وتُصفّ في صينية مغلفة بورق القصدير.

- يُخبز الفلافل في الفرن لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

- يُخلط اللبن مع الثوم، وعصير الليمون، والملح.

- تُوضع كرات الفلافل في أرغفة الخبز، وتُضاف الخضروات والصلصة إليها.

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