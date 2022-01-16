فطيرة البطاطا الحلوة والذرة تعلمي معنا طريقة صنع خبز الذرة أو فطيرة البطاطا الحلوة بنكهة الفلفل المدخنة في مقلاة واحدة فقط.
فطيرة البطاطا الحلوة والذرة
المكونات:
1/2 رطل فلفل هاتش طازج (حوالي 3 فلفل)
حبة بطاطا حلوة (3/4 إلى 1 رطل)
1.5كوب دقيق الذرة الصفراء
1 كوب دقيق لجميع الأغراض
1/4 كوب سكر
1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
1 ملعقة صغيرة ملح
بيضتان كبيرتان
½ كوب كريمة حامضة
¾ كوب حليب
3 ملاعق كبيرة زيت طهي ، مقسم
2-3 بصل أخضر مقطع شرائح
فطيرة البطاطا الحلوة والذرة
الطريقة:
- ضع ورق القصدير على صينية الخبز. صب ملعقة كبيرة من زيت الطهي في طبق صغير ، واغمس أصابعك في الزيت ، ثم افرك الجزء الخارجي من فلفل هاتش بالزيت حتى يتم تغطيتها بالتساوي. احتفظ بالباقي من 1 ملعقة كبيرة زيت لتغطي المقلاة.
- ضع الفلفل على صينية الخبز. اضبط رف الفرن الخاص بك بحيث يكون الجزء العلوي من الفلفل على بعد حوالي 6 بوصات من الشواية ، قم بتشغيل الشواية على ارتفاع ، وضع الفلفل في الفرن. اشوي الفلفل مع تقليبها من حين لآخر حتى تصبح سوداء من جميع الجوانب (10-15 دقيقة).
- بمجرد أن يتفحم الفلفل من الخارج ، أخرجه من الفرن وضع وعاءً مقلوبًا فوق الفلفل لحبس البخار. دعه يبرد تحت الوعاء لمدة 10 دقائق. بمجرد أن يبرد الفلفل بدرجة كافية للمس ، قشر الفلفل واقطع الساق وافتح الفلفل بالطول واكشط البذور. يقطع لحم الفلفل المشوي المتبقي ويترك جانباً.
- أثناء تحميص الفلفل ، قشر البطاطا الحلوة وقطعها إلى مكعبات 1/2 بوصة. ضع المكعبات في قدر صغير، غطيها بالماء ، ضع غطاء فوقها، واترك الماء ليغلي على نار عالية. دع البطاطا تغلي حتى تصبح طرية جدًا (حوالي 7 دقائق). صفي البطاطا ثم اهرسها حتى تصبح ناعمة. ضع البطاطا المهروسة جانبًا.
- قم بتغطية الجزء الداخلي من مقلاة من الحديد مقاس 10 بوصات بالزيت المتبقي من طلاء الفلفل. ضع المقلاة في الفرن وسخنه إلى 425 درجة فهرنهايت.
- أثناء التسخين المسبق للفرن والمقلاة ، قلب دقيق الذرة والدقيق والسكر ومسحوق الخبز والملح معًا في وعاء كبير. في وعاء منفصل ، اخفق 1.5 كوب من البطاطا الحلوة المهروسة والبيض والقشدة الحامضة والحليب و 2 ملعقة كبيرة من زيت الطهي حتى تصبح ناعمة.
- اسكب وعاء المكونات المبللة في وعاء المكونات الجافة ، ثم قلب حتى تمتزج تمامًا ولا يتبقى طحين جاف في قاع الوعاء. أضف الفلفل الأخضر المقطع وشرائح البصل الأخضر ، ثم أضفها برفق حتى تمتزج في الخليط.
- أخرج المقلاة المسخنة بعناية من الفرن واسكبها في خليط خبز الذرة. افرد الجزء العلوي من الخليط ثم أعده إلى الفرن. اخبز فطيرة البطاطا والذرة لمدة 22-26 دقيقة أو حتى يصبح الوجه بنياً ذهبياً ويتشقق حول الحواف. قطع الخبز إلى ثماني قطع وقدمها.
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