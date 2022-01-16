فطيرة البطاطا الحلوة والذرة تعلمي معنا طريقة صنع خبز الذرة أو فطيرة البطاطا الحلوة بنكهة الفلفل المدخنة في مقلاة واحدة فقط.

المكونات:

1/2 رطل فلفل هاتش طازج (حوالي 3 فلفل)

حبة بطاطا حلوة (3/4 إلى 1 رطل)

1.5كوب دقيق الذرة الصفراء

1 كوب دقيق لجميع الأغراض

1/4 كوب سكر

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة ملح

بيضتان كبيرتان

½ كوب كريمة حامضة

¾ كوب حليب

3 ملاعق كبيرة زيت طهي ، مقسم

2-3 بصل أخضر مقطع شرائح

الطريقة:

ضع ورق القصدير على صينية الخبز. صب ملعقة كبيرة من زيت الطهي في طبق صغير ، واغمس أصابعك في الزيت ، ثم افرك الجزء الخارجي من فلفل هاتش بالزيت حتى يتم تغطيتها بالتساوي. احتفظ بالباقي من 1 ملعقة كبيرة زيت لتغطي المقلاة .

ضع الفلفل على صينية الخبز. اضبط رف الفرن الخاص بك بحيث يكون الجزء العلوي من الفلفل على بعد حوالي 6 بوصات من الشواية ، قم بتشغيل الشواية على ارتفاع ، وضع الفلفل في الفرن. اشوي الفلفل مع تقليبها من حين لآخر حتى تصبح سوداء من جميع الجوانب (10-15 دقيقة) .

بمجرد أن يتفحم الفلفل من الخارج ، أخرجه من الفرن وضع وعاءً مقلوبًا فوق الفلفل لحبس البخار. دعه يبرد تحت الوعاء لمدة 10 دقائق. بمجرد أن يبرد الفلفل بدرجة كافية للمس ، قشر الفلفل واقطع الساق وافتح الفلفل بالطول واكشط البذور. يقطع لحم الفلفل المشوي المتبقي ويترك جانباً .

أثناء تحميص الفلفل ، قشر البطاطا الحلوة وقطعها إلى مكعبات 1/2 بوصة. ضع المكعبات في قدر صغير، غطيها بالماء ، ضع غطاء فوقها، واترك الماء ليغلي على نار عالية. دع البطاطا تغلي حتى تصبح طرية جدًا (حوالي 7 دقائق). صفي البطاطا ثم اهرسها حتى تصبح ناعمة. ضع البطاطا المهروسة جانبًا .

قم بتغطية الجزء الداخلي من مقلاة من الحديد مقاس 10 بوصات بالزيت المتبقي من طلاء الفلفل. ضع المقلاة في الفرن وسخنه إلى 425 درجة فهرنهايت .

أثناء التسخين المسبق للفرن والمقلاة ، قلب دقيق الذرة والدقيق والسكر ومسحوق الخبز والملح معًا في وعاء كبير. في وعاء منفصل ، اخفق 1.5 كوب من البطاطا الحلوة المهروسة والبيض والقشدة الحامضة والحليب و 2 ملعقة كبيرة من زيت الطهي حتى تصبح ناعمة .

اسكب وعاء المكونات المبللة في وعاء المكونات الجافة ، ثم قلب حتى تمتزج تمامًا ولا يتبقى طحين جاف في قاع الوعاء. أضف الفلفل الأخضر المقطع وشرائح البصل الأخضر ، ثم أضفها برفق حتى تمتزج في الخليط .