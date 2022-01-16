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فطيرة البطاطا الحلوة والذرة

منشور 16 كانون الثّاني / يناير 2022 - 03:00
فطيرة البطاطا الحلوة والذرة
فطيرة البطاطا الحلوة والذرة

فطيرة البطاطا الحلوة والذرة تعلمي معنا طريقة صنع خبز الذرة أو فطيرة البطاطا الحلوة بنكهة الفلفل المدخنة في مقلاة واحدة فقط.

فطيرة البطاطا الحلوة والذرة

المكونات:

فطيرة البطاطا الحلوة والذرة

1/2 رطل فلفل هاتش طازج (حوالي 3 فلفل)

حبة بطاطا حلوة (3/4 إلى 1 رطل)

1.5كوب دقيق الذرة الصفراء

1 كوب دقيق لجميع الأغراض

1/4 كوب سكر

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة ملح

بيضتان كبيرتان

½  كوب كريمة حامضة

¾ كوب حليب

3 ملاعق كبيرة زيت طهي ، مقسم

2-3 بصل أخضر مقطع شرائح

فطيرة البطاطا الحلوة والذرة 

الطريقة:

  • ضع ورق القصدير على صينية الخبز. صب ملعقة كبيرة من زيت الطهي في طبق صغير ، واغمس أصابعك في الزيت ، ثم افرك الجزء الخارجي من فلفل هاتش بالزيت حتى يتم تغطيتها بالتساوي. احتفظ بالباقي من 1 ملعقة كبيرة زيت لتغطي المقلاة.
  • ضع الفلفل على صينية الخبز. اضبط رف الفرن الخاص بك بحيث يكون الجزء العلوي من الفلفل على بعد حوالي 6 بوصات من الشواية ، قم بتشغيل الشواية على ارتفاع ، وضع الفلفل في الفرن. اشوي الفلفل مع تقليبها من حين لآخر حتى تصبح سوداء من جميع الجوانب (10-15 دقيقة).
  • بمجرد أن يتفحم الفلفل من الخارج ، أخرجه من الفرن وضع وعاءً مقلوبًا فوق الفلفل لحبس البخار. دعه يبرد تحت الوعاء لمدة 10 دقائق. بمجرد أن يبرد الفلفل بدرجة كافية للمس ، قشر الفلفل واقطع الساق وافتح الفلفل بالطول واكشط البذور. يقطع لحم الفلفل المشوي المتبقي ويترك جانباً.
  • أثناء تحميص الفلفل ، قشر البطاطا الحلوة وقطعها إلى مكعبات 1/2 بوصة. ضع المكعبات في قدر صغير، غطيها بالماء ، ضع غطاء فوقها، واترك الماء ليغلي على نار عالية. دع البطاطا تغلي حتى تصبح طرية جدًا (حوالي 7 دقائق). صفي البطاطا ثم اهرسها حتى تصبح ناعمة. ضع البطاطا المهروسة جانبًا.
  • قم بتغطية الجزء الداخلي من مقلاة من الحديد مقاس 10 بوصات بالزيت المتبقي من طلاء الفلفل. ضع المقلاة في الفرن وسخنه إلى 425 درجة فهرنهايت.
  • أثناء التسخين المسبق للفرن والمقلاة ، قلب دقيق الذرة والدقيق والسكر ومسحوق الخبز والملح معًا في وعاء كبير. في وعاء منفصل ، اخفق 1.5 كوب من البطاطا الحلوة المهروسة والبيض والقشدة الحامضة والحليب و 2 ملعقة كبيرة من زيت الطهي حتى تصبح ناعمة.
  • اسكب وعاء المكونات المبللة في وعاء المكونات الجافة ، ثم قلب حتى تمتزج تمامًا ولا يتبقى طحين جاف في قاع الوعاء. أضف الفلفل الأخضر المقطع وشرائح البصل الأخضر ، ثم أضفها برفق حتى تمتزج في الخليط.
  • أخرج المقلاة المسخنة بعناية من الفرن واسكبها في خليط خبز الذرة. افرد الجزء العلوي من الخليط ثم أعده إلى الفرن. اخبز فطيرة البطاطا والذرة لمدة 22-26 دقيقة أو حتى يصبح الوجه بنياً ذهبياً ويتشقق حول الحواف. قطع الخبز إلى ثماني قطع وقدمها.

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