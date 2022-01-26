فطيرة التوت والحامض السريعة هل ترغبين في تحضير وصفة مثالية من النكهات الشهية الحلو والحامض معاً. تعلمي معنا طريقة صنع هذه الحلوى اللذيذة.

التوت عبارة عن فاكهة صغيرة وناعمة ومستديرة بألوان مختلفة - بشكل أساسي أزرق أو أحمر أو أرجواني. طعمها حلو أو حامض وغالبًا ما تستخدم في المعلبات والمربيات والحلويات. يميل التوت إلى أن يكون له ملف غذائي جيد. عادةً ما تحتوي على نسبة عالية من الألياف وفيتامين ج ومضادات الأكسدة من البوليفينول.

نتيجة لذلك ، قد يساعد دمج التوت في نظامك الغذائي في منع وتقليل أعراض العديد من الأمراض المزمنة. فيما يلي 8 من أصح أنواع التوت التي يمكنك تناولها وهي التوت الأزرق، التوت الأحمر، الغوجي، والفراولة، الكرانبيري، والبيلبري، والعنب.

فطيرة التوت والحامض السريعة

المكونات:

1 علبة من خليط التوت المجمد ، مذاب

¼ كوب سكر

1 ½ ملعقة كبيرة نشا ذرة

1 ليمون طازج

طبقة بسكويت

1 كوب دقيق متعدد الاستعمالات

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1/4 كوب سكر

1/8 ملعقة صغيرة ملح

4 ملاعق كبيرة زبدة باردة

5 ملاعق كبيرة حليب

الطريقة:

يسخن الفرن إلى 425 درجة فهرنهايت. استخدم مبشرة أو مبشرة جبن صغيرة لإزالة القشر من الليمون.

ضع التوت المذاب في وعاء وأضف السكر ونشا الذرة ونصف ملعقة صغيرة من القشر وملعقة كبيرة من عصير الليمون. يقلب حتى يتجانس. يُسكب التوت المحضر وجميع العصائر في طبق كسرولة صغير (سعة 4 أكواب).

في وعاء متوسط ​​الحجم ، اخلط الدقيق ، والبيكنج بودر ، والسكر ، والملح ، ونصف ملعقة صغيرة أخرى من قشر الليمون. نقطع الزبدة إلى قطع صغيرة ، ثم نضيفها إلى خليط الدقيق. استخدمي يديك لعمل الزبدة في الدقيق حتى تصبح الزبدة على شكل قطع صغيرة جدًا ويشبه الخليط الرمل الرطب. نضيف الحليب ونقلب حتى تتشكل عجينة لزجة قليلاً.

تفتت عجينة البسكويت على خليط التوت في قطع صغيرة. لا بأس إذا كانت العجينة لا تغطي التوت بالكامل.

تخبز في فرن مسخن مسبقًا لمدة 20-25 دقيقة أو حتى يصبح السطح ذهبيًا وبنيًا وينفجر التوت حول الحواف. لمنع الفوضى من فقاعات عصير التوت، ضع الطاجن على صينية خبز مغطاة لمنع أي انسكاب.

تقدم دافئة مع الآيس كريم أو الكريمة المخفوقة ، حسب الرغبة. تُزين بما تبقى من قشر الليمون.

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