فطيرة الليمون السريعة من الحلويات الباردة التي تحتوي على كريمة الليمون الحلوة التي تشبه السحاب على الرغم من انها حلوى صيفية يمكن صنعها بدون خبز، إلا انها رائعة في الخريف والشتاء، تعلمي معنا هذه الوصفة من مطبخ البوابة ...

فطيرة الليمون السريعة: حلويات باردة

المكونات:

فطيرة

1.5 كوب من رقائق الفانيليا المفتتة

6 ملاعق كبيرة زبدة مذابة

2 ملعقة كبيرة سكر

حشوة كريمة الليمون

1 14 أوقية علبة حليب مكثف محلى

3 ليمون

1 ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا

1 كوب كريمة خفق

فطيرة الليمون السريعة: حلويات باردة

الطريقة:

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت. استخدمي محضر الطعام أو الشوبك لسحق رقائق الفانيليا إلى فتات ناعمة جدًا. أضيفي الزبدة المذابة والسكر وقلبي حتى تمتزج المكونات جيدًا.

اضغطي على خليط فتات الزبدة في طبق دائري 9 بوصات واستخدمي كوبًا مسطحًا لضغط الخليط حتى يصبح صلبًا. تُخبز القشرة لمدة 10 دقائق في فرن مُسخن. بعد الخبز ، انقلي الطبقة الاولى إلى الثلاجة لتبرد.

قشر وعصير الليمون. ستحتاجين نصف كوب من عصير الليمون وملعقة كبيرة من قشر الليمون. قطعي أي أجزاء متبقية من الليمون غير منزوعة العصير إلى شرائح لاستخدامها كزينة.

أضيفي الحليب المكثف المحلى إلى وعاء مع عصير الليمون وقشر الليمون وخلاصة الفانيليا. اخفقي حتى يمتزج كل شيء جيدًا.

في وعاء منفصل ، اخفقي 1 كوب كريمة خفق ثقيلة حتى تتشكل قمم قاسية.

أضيفي نصف كمية الليمون والحليب المكثف المحلى إلى الكريمة المخفوقة وقلبيها برفق حتى تمتزج. كرري ذلك مع نصف خليط الليمون في المرة الواحدة حتى يتم طيه بالكامل في الكريمة المخفوقة.

اسكبي حشوة كريمة الليمون في قشرة الفطيرة المبردة وضعيها في الثلاجة حتى تبرد تمامًا (حوالي ساعتين). قطعيها إلى 8 قطع وقدميها.

القيمة الغذائية لليمون:

يعد فيتامين "سي" أهم مضاد طبيعي للأكسدة ، إذ يساعد على تحييد الجذور الحرة داخل الخلايا وخارجها. فالجذور الحرة تتلف الخلايا وأغشيتها ما يؤدي إلى الإصابة بالتهابات وأمراض مزمنة وإلى الشيخوخة المبكرة. كما تتلف الجذور الحرة الأوعية الدموية فبسببها يتراكم الكوليسترول على جدران الشرايين، ما يؤدي إلى تصلبها. وللوقاية من ذلك ينصح خبراء الصحة بتناول الليمون الغني بفيتامين "سي" للحد من تطور تصلب الشرايين وأمراض القلب.

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