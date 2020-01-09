فقدان الوزن: هل انت سمينة أو منتفخة فقط

بالنسبة لمعظم الناس ، تعتبر الدهون في البطن هي أول علامة على زيادة الوزن. إذا رأوا حتى أدنى تغيير حول بطنهم ، فإنهم يعتبرون ذلك بمثابة علامة مؤكدة على الكيلوغرامات المضافة. لا عجب إذن أن غالبية كبيرة من الناس يهتمون بهذه المنطقة. ومع ذلك ، في بعض الأحيان يمكن أن يكون البطن المتورم ناتجًا عن الانتفاخ وليس تراكم الدهون.

يحدث انتفاخ البطن عندما ينمو حجم بطنك بسائل أو غاز. هذا يمكن أن يجعلك تشعر بعدم الارتياح الكامل كل وقت. فيما يلي ثلاث علامات يمكن أن تحدد بسهولة ما إذا كنت قد اكتسبت بالفعل وزناً أو انتفخت للتو.

إذا استمر حجم معدتك بالتغير

هل تشعر بالتخمة مباشرة بعد تناول أي وجبة أو في مواعيد محددة كما لو كنت في الحيض؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فقد لا يكون ذلك زيادة في الوزن ، فأنت منتفخ فقط. إذا كنت قد اكتسبت وزناً فعلاً ، فستبقى بطنك متضخمة طوال الوقت. يمكن أن ينتفخ بطنك أثناء الدورة الشهرية أو بعد تناول الكثير من الملح أو اذا لم تفرغ امعائك.

إذا كانت معدتك فقط ضخمة

أول شيء لتحديد ما إذا كنت قد اكتسبت وزنا هو فحص بطنك بصريا. هل يمكنك رؤية الانتفاخات في أجزاء أخرى من الجسم أم أنها فقط حول الجزء الأوسط من الجسم؟ إذا كانت الانتفاخات واسعة الانتشار ، فعليك البدء في ممارسة الرياضة لفقدان الوزن. ولكن إذا كانت محددة ، فأنت بحاجة إلى اتخاذ التدابير المناسبة لبعض الراحة.

إذا كانت معدتك قاسية

التالي هو اختبار الضغط. اضغط برفق على بطنك على وجه التحديد حول المنطقة المتورمة. إذا كان بطنك متحجرا ، فهذا يعني أنه منتفخ. بشكل عام ، تكون معدتنا ناعمة وإسفنجية وتظل كما هي حتى بعد زيادة الوزن. إذا كنت تستطيع شفط معدتك الى الداخل بسهولة، فهذا يعني زيادة الدهون.

نصائح للتعامل مع المعدة المنتفخة:

شرب الماء: الجفاف هو أحد الأسباب الشائعة التي تشعرك بالانتفاخ طوال الوقت. يؤدي عدم وجود كمية كافية من الماء في الجسم إلى الإمساك ، مما يجعلك تشعر بعدم الارتياح.

تستهلك كمية أقل من الملح والكربوهيدرات: زيادة كمية الملح تسبب احتباس الماء في الجسم. حتى بعض الكربوهيدرات يمكن أن تجعلك تشعر بالانتفاخ.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: يجب ألا تأكل فقط بشكل صحيح ولكن يجب ممارسة الرياضة كل يوم للبقاء بصحة جيدة ولياقة. البقاء نشيطًا بدنيًا أمر مهم لانقاص الوزن وحركة الأمعاء بسهولة.