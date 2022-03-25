فقدان حاسة التذوق..الأسباب وكيفية استعادتها

تعمل حاسة التذوق والشم معًا لجعل للاستمتاع بالأطعمة المختلفة أو للتحذير من بعض الأطعمة الفاسدة، وفي كل عام، تجرى العديد من الأبحاث عن مشاكل التذوق والشم، حيث أن هذه الحواس متشابكة لدرجة أنه في بعض الأحيان، ما يبدو أنه فقدان التذوق هو في الواقع فقدان الشم، حيث أن فقدان التذوق الحقيقي نادر الحدوث.

وفي الواقع، يمكن أن تتداخل العديد من الحالات مع التذوق، لكنها عادة ما تعود عند حل السبب، ويمكن أن يكون فقدان التذوق علامة على الإصابة بكوفيد-19 أو عدوى فيروسية أخرى، وفي بعض الأحيان يستمر فقدان التذوق حتى بعد مرور العدوى.

أسباب فقدان حاسة التذوق

كوفيد-19

عادة ما يتم الإبلاغ عن تغيير أو فقدان التذوق من قبل الأشخاص المصابين بكوفيد-19، حيث في دراسة أجريت في أبريل 2021، وجد الباحثون أنه في مجموعة من 200 شخص مصابين بكوفيد-19 خفيف إلى معتدل، 7 في المائة فقدوا حاسة التذوق، في حين أن 4 في المائة فقدوا حاسة الشم والتذوق، و4.5 في المائة فقدوا حاسة الشم فقط.

وكل من فقد تذوقه استعاد ذلك في غضون 14 يومًا، في حين استعاد الأشخاص الذين فقدوا حاسة الشم ذلك في غضون 21 يومًا باستثناء شخصين أصيبا بفقدان الشم على المدى الطويل، وفي مراجعة للدراسات، وجد الباحثون أن ضعف التذوق أو الشم يحدث عادة قبل أعراض كوفيد-19 الأخرى.

وفي الحقيقة، السبب وراء تأثير كوفيد-19 على تذوقك ليس واضحًا تمامًا، ولكن الباحثين وجدوا أن الخلايا الظهارية في فمك، بما في ذلك خلايا برعم التذوق، تحتوي على مستقبلات لإنزيم أنجيوتنسين المحول للإنزيم 2 (ACE2). يمكن للفيروس الذي يسبب كوفيد-19 أن يدخل الخلايا من خلال هذه المستقبلات.

عدوى الجهاز التنفسي العلوي

يمكن أن يؤثر أي نوع من عدوى الجهاز التنفسي العلوي على حاسة التذوق لديك، حيث تشمل التهابات الجهاز التنفسي العلوي نزلات البرد والإنفلونزا، والتي يمكن أن تسبب احتقان الأنف والسعال والعطس، كما يمكن أن تسبب الأنفلونزا أيضًا الحمى، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن تغيير أو فقدان حاسة التذوق أو الشم أكثر شيوعًا مع كوفيد -19.

والجدير بالذكر أن المضادات الحيوية لا تعمل مع العدوى الفيروسية مثل البرد أو الأنفلونزا، ويمكن استخدامها للعدوى البكتيرية، مثل التهاب الحلق وبعض التهابات الأذن، ومن المحتمل أن تستعيد إحساسك بالتذوق مع تلاشي العدوى، ويمكن أن تسبب بعض العدوى الفيروسية ضررًا دائمًا للتذوق.

مشاكل الحساسية والجيوب الأنفية

يمكن أن تسبب الحساسية والتهابات الجيوب الأنفية الالتهاب والاحتقان، مما يؤثر على حاسة التذوق والشم، حيث يتم علاج التهابات الجيوب الأنفية من خلال شطف الأنف أو البخاخات، أو الأدوية المسكنة للألم التي لا تستلزم وصفة طبية، والمضادات الحيوية، وفي الحقيقة، يستعيد معظم الناس حاسة الشم والتذوق تدريجياً مع تحسن الأعراض الأخرى.

نزيف متكرر في الأنف

في دراسة أجريت عام 2018، وجد الباحثون أن 28 بالمائة من 68 شخصًا يعانون من التهاب الأنف المزمن يعانون من فقدان حاسة التذوق، في حين حوالي 60 في المائة من الأشخاص في الدراسة يعانون من التهاب الأنف المزمن مع الأورام الحميدة، ويمكن للطبيب وصف الأدوية لتقليص السلائل الأنفية، ويمكن أيضًا إزالتها جراحيًا، ولكن يمكن أن تتكرر الأورام الحميدة.

بعض الأدوية

يمكن لبعض الأدوية أن تغير أو تقلل من إحساسك بالتذوق، وتشمل، الأدوية ذات المؤثرات العقلية، أدوية المثانة، مضادات الهيستامين، المضادات الحيوية، أدوية خفض الكوليسترول، أدوية ضغط الدم، وتميل بعض الأدوية إلى التسبب في جفاف الفم، مما يجعل تذوق الطعام أكثر صعوبة.

علاج السرطان

العلاج الكيميائي والإشعاع في الرأس أو الرقبة يمكن أن يغير أو يضعف حاسة التذوق لديك، وعادة ما يتم مسح هذا بمجرد الانتهاء من العلاج، في غضون ذلك، يمكن تجربة بعض الأمور مثل تناول الأطعمة الباردة، والتي قد يكون تذوقها أسهل من الأطعمة الساخنة، وشرب الكثير من السوائل، وتنظيف الأسنان قبل وبعد الأكل.

مرض الزهايمر

يمكن أن يعاني الأشخاص المصابون بالخرف، بمن فيهم المصابون بمرض الزهايمر، من انخفاض في حاستي التذوق والشم، وتشمل الأشياء الأخرى التي تساهم في صعوبات الأكل والتغذية، الأدوية، مشكلة التعرف على الأطعمة، وصعوبة المرور بخطوات تناول وجبة.

وقد يكون التحول إلى أدوية مختلفة حيثما أمكن مفيدًا، ولكن من غير المرجح أن يتحسن فقدان التذوق بسبب الخرف والشيخوخة بشكل كبير، ولكن يمكن لأخصائي التغذية المساعدة في تخطيط الوجبات والتوجيه الغذائي.

نقص التغذية

يمكن أن تقلل بعض أوجه القصور الغذائي من حاسة التذوق لديك، فعلى سبيل المثال، يعتبر الزنك أمرًا حيويًا لحواسك مثل التذوق والشم، وربما يمكنك بالفعل الحصول على ما يكفي من الزنك من خلال نظام غذائي طبيعي ومتنوع، حيث يوجد الزنك في الدجاج واللحوم الحمراء وحبوب الإفطار المدعمة والعديد من الأطعمة الأخرى.

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