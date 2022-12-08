كل ما يجب معرفته عن دواء فلاتيديل

دواء فلاتيديل Flatidyl Tablets لعلاج الأنتفاخ الموجود بالبطن ويقلل التطبل داخل المعدة ، هذا الدواء يعمل على تخفيض التوتر للغازات التى تتولد داخل المعدة حتى لا يتكون غازات وانتفاخات بالمعدة ، ان هذا الدواء يحتوى على سيليكون يعالج الانتفاخ مباشرة حتى ترتاح المعدة بشكل فعال ، يستخدم هذا الدواء ايضا فى تنظيف القولون من جميع الغازات وايضا يعمل هذا الدواء على خفض الضغط لفقاعات الغازات لازدياد خروج الغازات من الشرج.

فوائد دواء فلاتيديل أقراص Flatidyl Tablets

١- يستخدم هذا الدواء لعلاج الأنتفاخ الموجود بالبطن.

٢- يستخدم هذا الدواء لتقليل التطبل داخل المعدة.

٣- يستخدم هذا الدواء لعتخفيض التوتر للغازات بالمعدة.

٤- يستخدم هذا الدواء لتنظيف القولون من جميع الغازات.

٥- يستخدم هذا الدواء لخفض الضغط لازدياد خروج الغازات من الشرج.

الجرعات وطريقة استعمال دواء فلاتيديل أقراص Flatidyl Tablets :

١- للبالغين: 100-400 ملغرام يومياً.

٢- للاطفال: 25-200 ملغرام يومياً.

– بداية الفعالية : بعد 15-30 دقيقة من تناول الدواء.

– مدة الفعالية : 4-6 ساعات.

– نسيان الجرعة :خذ الجرعة التالية في وقتها كالمعتاد.

– جرعة زائدة : ان تناول جرعة زائدة عرضية من هذا الدواء لا يستدعي القلق على الأطلاق لكن عند ملاحظة اي اعراض خاصة او اذا كانت الجرعة الزائدة كبيرة يجب ابلاغ الطبيب المختص على الفور لأتخاذ اللازم.

الأثار الجانبية لدواء فلاتيديل أقراص Flatidyl Tablets:

لكل دواء أثار جانبية ولكن الأثار الجانبية لهذا الدواء كالتالى :

١- صداع.

٢- تقيؤ.

٣- غثيان.

٤- أسهال.

موانع استعمال دواء فلاتيديل أقراص Flatidyl Tablets:

يمنع استخدامه في المرضى الذين أظهروا فرط الحساسية للعلاج أو لأي مكون آخر من مكونات العلاج.

الاحتياطات قبل تناول دواء فلاتيديل أقراص Flatidyl Tablets:

١- الرضاعة :مسموح بتناول هذا الدواء خلال فترة الرضاعة حيث لا توجد دلائل على أى خطر على الطفل.

٢- الأطفال والرضع : يجب تناول هذا الدواء حسب وزن الطفل وحسب السن المناسب حسب استشارة الطبيب المختص.

٣- كبار السن : لا توجد أى مشكلة فى تناول كبار السن لهذا الدواء ولكن يتم تناول الدواء حسب الجرعات التى يقولها الطبيب المختص.

٤- الحمل : يمكن تناول هذا الدواء للأم الحامل حيث لا ترتبط أى مشاكل من الممكن ان تؤثر على الجنين ولكن يتم استعمال هذا الدواء بجرعات صغيرة.

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