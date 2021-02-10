فلانتين 2021.. إليكِ بعض الأفكار للاحتفال بعيد الحب مع أطفالك

قبل الزواج والأمومة، كان عيد الحب يدور حول الاحتفال بعلاقاتك الرومانسية مع شريكك، ولكن الآن بعد أن أصبحتِ أماً، هناك العديد من الطرق الجديدة الممتعة للاحتفال مع أطفالك، ونقلاً عن "موقع حلوة" وفيما يلي أفضل الطرق للاحتفال بالفلانتين مع الصغار:

تزيين المنزل

تعتبر الزينة طريقة سريعة وجميلة للاحتفال بعيد الحب مع الأطفال، اختاري مساحة صغيرة، وضعي الزينة والقلوب واجعلي طفلك يشاركك في الأمر.

صنع الوجبات الخفيفة

يمكنكِ إعداد الفشار مع طفلك، فهي وجبة خفيفة سريعة وغير مكلفة لتحضيرها معًا، تأكدي من إضافة القلوب والألوان إعطاء شكل مميز.

مشاهدة فيلم

لا بأس بإعداد وجبتك الخفيفة مع طفلك واحتضانه ومشاهدة فيلم جيد، ويمكن مشاهدة فيلم الأنيميشن A Charlie Brown Valentine أو الفيلم الموسيقي (Lady and the Tramp).

حفل شاي

قومي باستضافة حفل شاي صغير وإعداد القليل من السندوتشات والحلويات، وإذا كان الطقس لطيفًا، فاستمتعي به بصحبة صغيرك في الفناء الخلفي، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكن استضافتها في غرفة الطعام الخاصة بك.

صنع فطائر على شكل قلب

أضيفي بعض المرح إلى وجبة الإفطار المفضلة لطفلك من خلال صنع الفطائر ذات الشكل الممتع، ويمكن إضافة بعض الأطعمة الصحية مثل الفراولة والتوت والموز.

قراءة الكتب

استخدمي هذه العطلة لقضاء بعض الوقت في القراءة، قدمي خيارات جديدة أو التزمي بمفضلاتك.

التقاط الكثير من الصور

قومي بالتقاط العديد من الصور بصحبة طفلك وعائلتك، ثم قومي بطباعتها لاحقًا.

أعدي حفلة رقص

استمتعي باللحظات الممتعة وأعدي حفلة رقص مع أطفالك، ما عليكِ سوى تشغيل نغماتهم المفضلة والرقص.

قومي بجولة بصحبة أطفالك

يعتبر المشي طريقة رائعة لممارسة الرياضة ويمكنك اصطحاب طفلك وقضاء الوقت سويًا.

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