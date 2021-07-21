فنادق تاج في دبي تطلق مجموعة من العروض احتفالاً بعيد الأضحى المبارك

كشف تاج دبي وتاج أبراج بحيرات جميرا، الفندقان التابعان لعلامة تاج الرائدة في الشرق الأوسط، والحائزان على عدة جوائز مرموقة، عن باقات من العروض المميزة والمصممة خصيصاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لمنح الضيوف تجربةً ممتعة ومفعمة بأجواء الاسترخاء وخيارات تناول الطعام التي تلائم جميع أفراد العائلة



تاج دبي: باقة الإقامة الفاخرة

يقع فندق تاج دبي على بعد مسافة قصيرة من منطقة داون تاون دبي ويقدم من موقعه المطل على برج خليفة مجموعة من التجارب الحصرية التي تضمن قضاء إجازة استثنائية خلال عطلة العيد. وتبدأ أسعار باقة الإقامة الفاخرة من 599 درهم إماراتي يضاف إليها الضريبة، وتتضمن وجبة إفطار لشخصين مع إطلالة مذهلة على مركز المدينة. وتتنوع وجهات الطعام الحائزة على جوائز بين المطعم الهندي المميز بومباي براسيري وركن المأكولات والمشروبات البريطاني إيلوكوينت إيليفانت، فضلاً عن صالة وركن المشروبات تري هاوس المميزة بموقعها على سطح الفندق. كما توفر الباقة حسومات بنسبة 20% على الجلسات العلاجية الهندية الشاملة التي يقدمها مركز جيفا سبا، ما يضمن للضيوف الاستمتاع بجلسات التدليك والاسترخاء التي يستخدم فيها خبراء العلاج أجود المكونات الطبيعية بأساليب هندية تقليدية. ويسري العرض من 19 حتى 24 يوليو 2021

تجربة مميزة في مطعم بومباي براسيري، فندق تاج دبي في عيد الأضحى المبارك

يتيح المطعم الهندي بومباي براسيري لضيوفه فرصة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ويقدم قائمة طعام تضم ثلاثة أطباق فاخرة مع إطلالة مميزة على برج خليفة. وتقدم القائمة المبتكرة، التي أشرف على إعدادها فيكاس ميلهوترا، الشيف التنفيذي في تاج دبي، مزيجاً مميزاً من الأطباق الكلاسيكية الهندية المحضرة بلمسة عصرية متقنة، بأسعار تبدأ من 225 درهم إماراتي للشخص الواحد. وتشمل قائمة الطعام دجاج تيكا مع الكمأة وجبن الكامامبير، وسمك الكرواري المقلي وأدراكي مع الهليون والبروكلي ورارا جوشت، حيث تُقدم جميعها مع خبز التندور الطازج. ويمكن للذواقة اختتام وجباتهم بأشهى الحلويات مثل كولفي التمر واللوز، وشاهي توكدا، المستوحاة من منطقة أوده الهندية. ويتوفر العرض من 19 حتى 23 يوليو، ويشمل وجبة العشاء فقط، ابتداءً من الساعة 6 مساءً

فندق تاج أبراج بحيرات جميرا: باقة الإقامة لمدة 36 ساعة

يبرز فندق تاج أبراج بحيرات جميرا كوجهةٍ فاخرةٍ تمزج بين إرث العلامة الذي يمتد لأكثر من قرن من الزمن والتقاليد الهندية المميزة واللمسات العصرية. ويمتاز الفندق بإطلالات خلابة على نادي الإمارات للجولف، ومرسى دبي والخليج العربي، كما توفر غرفه وأجنحته الواسعة للضيوف موقعاً مثالياً للاستمتاع بمشاهدة أفق المدينة. وتتوفر باقة الإقامة لمدة 36 ساعة بأسعار تبدأ من 499 درهم إماراتي يضاف إليها الضريبة، وتتيح للضيوف تجربةً من الاسترخاء مع إمكانية تسجيل الوصول مبكراً عند الساعة 6 صباحاً وتسجيل الخروج في وقت متأخر عند الساعة 6 مساءً في اليوم التالي. وسيحظى الضيوف على حسم بقيمة 20% على وجبات الطعام في كلّ من مطعم باروس بأجوائه المتوسطية وموقعه على سطح الفندق بجوار المسبح، وفي المطعم الهندي شاميانا والمقهى الرياضي تي جيز. ويسري العرض من 19 حتى 24 يوليو 2021

تجربة طعام مميزة غنية بالأطباق الهندية في مطعم شاميانا في تاج أبراج بحيرات جميرا

يدعو مطعم شاميانا ضيوفه لقضاء أفضل الأوقات بصحبة الأحبة والاستمتاع بقائمة العيد المؤلفة من ثلاثة أطباق لذيذة على وقع أنغام الموسيقى الهندية الحيوية. ويقدم المطعم للزوار فرصة استكشاف نكهات المطبخ الهندي المتنوعة وتقنيات الطبخ التقليدية، إذ أبدع سونو كويثارا، الشيف التنفيذي في المطعم بإعداد خيارات شهية مستوحاة من المناطق الهندية الأربعة. وتبدأ أسعار القائمة المبتكرة من 299 درهم إماراتي للشخص الواحد متضمنةً المشروبات الخاصة بالمطعم، حيث تقدّم تشكيلة من الأطباق النباتية وغير النباتية أبرزها داهي بوري وسمك السلمون بالزعفران وطبق بلاك دال المحضر على طريقة شاميانا الخاصة وماسالا الروبيان ومورج ماكني، مع تشكيلة من أصناف الخبز الهندي الطازج. ويتوفر العرض من 18 وحتى 24 يوليو 2021، ويشمل وجبتي الغداء والعشاء

ويقدم المطعم يوم الجمعة 23 يوليو عرض نوستالجيا برانش بنسخته الخاصة بعيد الأضحى المبارك، ليتيح لضيوفه تجربة هندية بامتياز يقضون فيها أحلى الأوقات الصيفية. ويشمل العرض قائمة من المقبلات التي تحلو مشاركتها إلى جانب الأطباق الرئيسية الشهية الغنية بالنكهات الهندية الأصلية، ومحطات الطهي الحية التي تقدّم تشكيلة من أطباق التشات الخاصة بالشيف إضافة إلى المشروبات المنعشة لتمنح الضيوف رحلة ممتعة تعود بهم إلى نكهات الطفولة. ويستحضر مطعم شاميانا أصالة المطبخ الهندي ويقدّم لضيوفه أوقاتاً سعيدة تذّكرهم باللحظات الصيفية المشمسة بين حقول زهور ماري غولد البرتقالية وعبير المانجو والموسيقى التي تضفي أجواء احتفالية على إجازة عيد الأضحى المبارك. وتبدأ أسعار الباقات من 175 درهم إماراتي متضمنة المشروبات الخفيفة

منتجع وسبا تاج كورال ريف بالمالديف يقدم لضيوفه ملاذاً فريداً وتجربةً متكاملةً

جيفا سبا في تاج دبي يستقبل ضيوفه بباقة من الجلسات العلاجية المستوحاة من التقاليد الهندية‎‎