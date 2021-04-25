فنادق شذا تستقطب السياحة الداخلية بعروض جديدة

تستعد مجموعة فنادق شذا، بفنادقها الفاخرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض بالمملكة العربية السعودية، لاستقبال السياح السعوديين مع تخفيف المملكة لقيود السفر الداخلي.

ومع نسائم موسم الربيع، تستقطب خيارات العطلات المحلية العوائل من مختلف أنحاء المملكة، وتوفر فنادق شذا بمواقعها الرائعة وعروضها المذهلة، فرصة فريدة للعوائل لبدء مغامراتهم الجديدة وتسطير ذكرياتهم السعيدة.

سواء وددت الإقامة في شذا مكة، بموقعه الاستراتيجي على جبل الكعبة المطل على المسجد الحرام، أو شذا المدينة، المجاور للحرم المدني الشريف، أو شذا الرياض، في قلب العاصمة النابض بالأعمال وبالقرب من مسجد الراجحي، ستجد في فنادق شذا الفاخرة مبتغاك.

ويمكن لمحبي العطلات الداخلية الاستفادة من عروض "الذكريات السعيدة" باستخدام الرمز الترويجي "MEMORIES"، للحصول على تخفيضات بقيمة 25% على الغرف، و50% على غرف الأطفال، و20% على الوجبات وخدمات المركز الصحي، مع وجبات مجانية للأطفال دون 12 عاماً، بالإضافة الى خصم 10% إضافية لأعضاء برنامج الولاء ديسكفري.

من جانبه، قال السيد شاجي أبو صالح، رئيس قسم تطوير الأعمال في فنادق شذا: "مع تخفيف قيود السفر في المملكة، نحن نتطلع قدماً للترحيب بضيوفنا الكرام من جديد ومساعدتهم على عيش ذكريات سعيدة مع عوائلهم وأحبتهم."

ويتميز كل من فنادق مجموعة شذا بتصاميمه المستوحاة من ثقافات طريق الحرير بأسلوب عصري حيث ينعم ضيوف شذا بالراحة خلال رحلاتهم في الحياة، ويجدون في فنادقها واحة هادئة بعيداً عن صخب الحياة اليومية.

وأضاف أبو صالح: "كلنا ثقة بأن الأجواء المميزة لفنادقنا، واهتمامنا الفريد بالتفاصيل، وعروضنا المذهلة، ستمنح ضيوفنا الأكارم فرصة رائعة لعيش ذكريات جديدة وسعيدة، سواء فضلوا البقاء في داخل فنادقنا بتصاميمها الجميلة وخدماتها المتميزة، أو قرروا استكشاف المناطق والمشاهد الخلابة المحيطة بفنادقنا."

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باقات خاصة من فنادق شذا في المنطقة خلال الشهر الفضيل