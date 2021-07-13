فنادق شذا تنشر البسمة مع عروض الصيف العائلية الرائعة

بيان صحفي

تشمل عروض "بسمات الصيف" فنادق شذا في السعودية والإمارات وسلطنة عمان، تستعدّ مجموعة فنادق شذا، بفنادقها ومنتجعاتها الفاخرة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، لاستقبال موسم الصيف بعروض عائلية رائعة لرسم البسمة على وجوه ضيوفها الكرام.

وتستهدف عروض "بسمات الصيف" العائلات الراغبة بالإبتعاد عن حر الصيف والاستمتاع بأوقات متميزة بصحبة الأهل والأحباب في أي من فنادق شذا ومسك في المنطقة. ويتضمن العرض غرفة إضافية مجانية للأطفال، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون 12 عاماً، وخصم 25% على أسعار الغرف عند الحجز المباشر، وخصم 25% على الأطعمة والمشروبات وعلاجات المركز الصحي. كل هذا بالإضافة إلى 10% إضافية لأعضاء برنامج الولاء ديسكفري.

ويمكن لضيوف أي من فنادق شذا أو مسك الاستمتاع بعروض "بسمات الصيف" المذهلة حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل باستخدام الرمز الترويجي SMILES عند الحجز المباشر على موقع الفندق. (تطبّق الشروط والأحكام).

في الإمارات العربية المتحدة، تنطبق هذه العروض على مجموعة الشارقة من مسك والتي تتضمن نزل الفاية، ونزل الرفراف، وواحة البداير، حيث يتميز كل منها بأسلوب فريد وطراز مختلف بحسب موقعها الجغرافي في إمارة الشارقة.

فيما تتميز فنادق شذا في المملكة العربية السعودية بمواقعها الفريدة: فندق شذا مكة، بموقعه الاستراتيجي في منطقة جبل الكعبة المطلة والملاصقة للمسجد الحرام، وفندق شذا المدينة، المجاور للحرم المدني الشريف، وفندق شذا الرياض، في قلب العاصمة النابض بالأعمال وبالقرب من جامع الراجحي. وفي سلطنة عمان، تجد فندق مسك من شذا الموج في العاصمة مسقط بإطلالته الرائعة على منطقة مارينا الموج.

تعليقاً على هذه العروض الصيفية المتميزة، قال شاجي أبو صالح، رئيس قسم تطوير الأعمال في فنادق شذا: "تتحمل العائلات عادة تكاليف مرتفعة للسفر في الصيف، وخصوصاً مع الأطفال، بسبب ارتفاع الطلب على الوجهات السياحية وكذلك تخوف الأهل من نظافة وسلامة هذه الوجهات. في فنادقنا، لا تحتاجون للقلق حول هذه الأمور. سافر مع العائلة، وتمتع بذكريات جميلة، واستمتع بأحلى الأوقات مع الأحباب، واترك الباقي علينا، لنرسم على محياكم بسمات الصيف."

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