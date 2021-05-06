فندق ديوكس النخلة يطلق عروض عيد الفطر

تنتظرك تجربة تناشد الحواس خلال إجازة عيد الفطر السعيد في فندق ديوكس النخلة التابع لرويال هايدواي، سيحصل الضيوف على خصم بنسبة 15% على الإقامة من 11حتى 17 مايو عند الحجز مباشرة عن طريق الموقع الخاص بالفندق قبل 7مايو (الرمز الترويجي EID2021). ويمكن للضيوف الاستمتاع بالدخول المجاني الى المسبح الداخلي والخارجي لامتناهي على بعد خطوات فقط من شاطئ الفندق الخاص ، والنهر الهادئ ، والنادي الصحي ، ونادي الأطفال "ديوكسي" لإبقاء الصغار مستمتعين.

يضم الفندق 4 مطاعم عالمية ليتمكن المقيمين من تجربة النكهات العالمية الأصيلة ، من أفضل المأكولات البريطانية والنكهات الهندية إلى شرائح اللحم الشهية والمشروبات المنعشة ، هناك شيء للجميع. وسيتمكن الضيوف من الإنغماس في إقامة فاخرة في كل غرفة من غرف الفندق الـ279 بما في ذلك 36 جناحًا ، بالإضافة إلى 287 وحدة سكنية مفروشة بالكامل تجمع بين أرقى الخدمات وأفضل تجارب الفخامة البريطانية حيث يمكن للضيوف الاختيار بين شقق الاستوديو والشقق بحجم غرفة نوم واحدة.

يتمتع الفندق بموقع فريد لقربه المباشر من نخيل مول وعلى بعد دقائق من أكبر نافورة في العالم في ذا بوينت، مع سهولة الوصول إلى العديد من مواقع الجذب السياحية في دبي.

التفاصيل:

عرض الإقامة خلال عيد الفطر السعيد

العنوان: فندق ديوكس النخلة ، التابع لرويال هايدواي

التاريخ: 12 أبريل - 12 مايو 2021 ، الحجز مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالفندق قبل 7مايو 2021

العرض: حسم بنسبة 15% على الإقامة باستخدام (الرمز الترويجي EID2021).

* الشروط والأحكام

-يسري الحجز فقط عبر الموقع إلكتروني https://www.barcelo.com/en-ae/dukes-the-palm-royal-hideaway

- يخضع العرض لمدى التوفر

- يسري العرض على الحجوزات حتى 7 مايو 2021

- يجب إبراز بطاقة الهوية الإماراتية عند تسجيل الوصول للاستفادة من العرض

نبذة عن "مجموعة بارسيلو الفندقية"

تعتبر "مجموعة بارسيلو الفندقية" الذراع الفندقي لـ "مجموعة بارسيلو"، وهي المجموعة الفندقية الـ 29 الأكبر على مستوى العالم، وتدير المجموعة حالياً 250 فندقاً سكنياً وترفيهياً من فئات 4 و5 نجوم، بمجموع غرف يصل إلى 57 ألف غرفة في 22 بلد ، تعود ملكيتها لأربع علامات تجارية هي: "رويال هايدوي لاكشري هوتيلز أند ريزورتس"، وفنادق ومنتجعات "بارسيلو"، وفنادق ومنتجعات "أوكسيدنتال" وفنادق "أليجرو".

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