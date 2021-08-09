فندق روما كافاليري يدعوكم لقضاء أطيب الأوقات هذا الصيف وسط أجواء رومانية بامتياز

يدعو فندق روما كافاليري من والدورف أستوريا ضيوفه الكرام لتمضية أوقات ملؤها الراحة والسكينة هذا الصيف بين رحاب واحدة من أشهر المدن وأروعها في العالم.

يفترش فندق روما كافاليري مساحة 15 فداناً من المساحات الخضراء المذهلة ويقدّم مناظر خلابة على المدينة ومحيطها، كما يتيح لضيوفه فرصة اختبار نمط الحياة الروماني مع مجموعة واسعة من التجارب الفاخرة والحدائق الخاصّة والمسابح وخدمات السبا في الهواء الطلق، فضلاً عن تجارب برانش يوم الأحد المستدامة الجديدة وتجارب تناول الطعام الحائزة على عدّة جوائز.

هذا وتُعدّ الحديقة الخاصة والشاسعة في الفندق ملاذاً مثالياً لتهدئة الجسم والروح على حدّ سواء. كما ترحّب مسابحه الخارجيّة بالضيوف الذين ينشدون السباحة في الهواء الطلق والتشمّس لاكتساب سُمرة جذابة أو الاسترخاء تحت ظلال أشجار الصنوبر التي تعود جذورها إلى قرون ماضية.

تجربة برانش مستدامة جديدة بالتعاون مع منظمة "سلو فود" روما

سيشهد فندق روما كافاليري هذا الصيف عودة برانش يوم الأحد الشهير، حيث سيتم تنظيم هذه التجربة للمرّة الأولى بالتعاون مع منظمة "سلو فود" روما لإطلاق سلسلة جديدة من برانش يوم الأحد. هذا وتُعدّ "سلو فود" منظّمة إيطالية معروفة تتمتّع بخبرة تزيد على 30 عاماً في مجال معرفة وحماية التنوع البيولوجي فضلاً عن إدراك أهمية ثقافات وتقاليد الطعام المحلي والحفاظ عليها.

وطوال العام 2021، سيقدّم فندق روما كافاليري مجموعة واسعة من قوائم البرانش التي تحمل مواضيع متعدّدة وتجسّد التاريخ والتقاليد والاستدامة، حيث يتمّ إعدادها على يد الشيف التنفيذي فابيو بوشيرو من فريق مطعم أوليفيتو بالتعاون مع منظمة "سلو فود" روما. ولمساعدة الشركات الصغيرة، يتمّ تحضير كلّ طبق في قائمة الطعام بالتعاون مع منتجين محلّيين وباستخدام مكوّنات طازجة. بالإضافة إلى ذلك، سيكون خبيرٌ من منظّمة "سلو فود" روما حاضراً في تجارب البرانش هذه للتحدّث عن قائمة الطعام والتنوّع البيولوجي فضلاً عن الاستدامة البيئية والثقافية.

حاز الفندق على شهادة المفتاح الأخضر (Green Key) في العام 2019 وما زال يلتزم حتّى اليوم بتحقيق الاستدامة في كل عملياته. يُقدّم الشيف التنفيذي المشهور فابيو بوشيرو بالتعاون مع فريق مطعم أوليفيتو تجربة طعام فاخرة تزخر بأشهى الأطباق الإيطالية المحضّرة بأساليب عالمية للحصول على نكهات لا تُقاوم. ستُقام تجربة برانش يوم الأحد في أيّام آحاد محدّدة بما في ذلك 4 و25 يوليو فضلاً عن 19 و26 سبتمبر.

سبا في الهواء الطلق ومرافق صيفية مميّزة

هذا الصيف، يُقدّم نادي كافاليري غراند سبا لضيوفه فرصة الاستمتاع بمجموعة لا تُضاهى من علاجات السبا في الهواء الطلق للتنعّم بأقصى درجات الهدوء والراحة.تُقام العلاجات في أكواخ كابانا خاصة تستكنّ في حديقة الفندق على وقع زقزقة العصافير وحفيف أوراق الأشجار وخرير المياه المهدّئ، ما يشكّل نغمات طبيعية آسرة تبعث على الاسترخاء أثناء تلقّي علاجات سبا فاخرة من اختيار الضيوف.

وبعد التنعّم بعلاجات السبا المجدّدة للنشاط في الهواء الطلق، يمكن للضيوف أن يمتّعوا ناظريهم بإطلالات منقطعة النظير على المناظر الطبيعية الخضراء الخلابة والمسابح الزرقاء الآسرة في الفندق. كما يستطيع الضيوف قضاء أطيب الأوقات في فترة بعد الظهر عبر التنزّه بين أحضان الحديقة المتوسّطية الخاصة والواسعة، أو الاستمتاع بأشعة الشمس الدافئة، أو الاسترخاء تحت ظلال أشجار الصنوبر التي تعود جذورها إلى عقود ماضية والتلذّذ بأشهى المشروبات المنعشة وألذّ الوجبات الخفيفة التي تُقدّمها استراحة المسبح. وبعد ذلك، يستطيع الضيوف الاستراحة في الردهة الفاخرة بجانب المسبح والغطس في حوض السباحة المنعش.

يُعدّ فندق روما كافاليري عقاراً مستداماً بكل ما تحمله الكلمة من معنى إذ يقدّم أيضاً مغامرات استكشافية صديقة للبيئة في المدينة، نذكر منها جولة في المدينة على متن سيارة فيات 500 سبياجينا المزوّدة بمحرّك كهربائي لا يُصدر أيّ انبعاثات. بالتالي، سيحظى الضيوف بفرصة استكشاف أجمل ما تكتنزه روما من روائع بما في ذلك الكولوسيوم وحمامات كركلا وقلعة سانت أنجلو على طول مسار تحدّده لهم خدمة كونسيرج الفندق، كما سيتمتعون بمناظر المغيب الآسرة من تراسات الفندق البانورامية منها جيانيكولو أو بينتشو، أو يمكنهم أيضاً الانغماس في عالم الفن المعاصر مع متحف الفنون الحديثة "ماكسي" أو سلسلة متاجر المواد الغذائية "إيتالي" أو قاعة باركو ديلا موزيكا. يوفّر الفندق كل هذه التجارب الممتعة مع الالتزام بالحفاظ على البيئة.

كما يستطيع المسافرون الاستفادة من باقة تجارب فاخرة يقدّمها لهم فندق روما كافاليري إمّا في الفندق وإمّا في المدينة والمناطق المجاورة. كما يشهد هذا الموسم على عودة نادي "IT" للصغار والذي يُقدم تشكيلة واسعة من الأنشطة الثقافية والتجارب الممتعة حصرياً لضيوف الفندق الصغار تحت إشراف خبراء.

رحلة متميّزة إلى عالم الطهي

صمّم فندق روما كافاليري رحلةً مميّزة وملؤها المفاجآت إلى عالم الطهي من وحي نسيم بونينتينو العليل. بحلول المساء، يقدّم ترّاس تيبولو تجربة جديدة لا تُضاهى إذ سيُسرّ الضيوف من أصحاب الذوق الرفيع بخوض تجربة تزاوج ما بين السوشي والجِن حيث سيقدّم المطعم أصناف سوشي طازجة مع أحد أفخر أنواع الجِن الخمسة المنكّهة بعطور وأعشاب يختارها الضيف من عربة تيبولو المتنقّلة للجِن. من جهة أخرى، يمكن للضيوف تناول الطعام في مطعم أوليفيتو الذي يقدّم قوائم طعام صيفيّة تحتوي على أطباق مُحضّرة باستقدام مكوّنات موسمية ومحلية، بالإضافة إلى مجموعة من قوائم الطعام المميّزة بما في ذلك قائمة المأكولات البحرية الرومانسية مونلايت وقائمة الطعام العربي التقليدي، والتي تُعدّ من الميزات التي يقدّمها الفندق كل صيف.

إذاً، تنتظرك بين أحضان فندق روما كافاليري من والدورف أستوريا تجربةٌ رومانية أصيلة ومغامرات صيفية شيّقة ورحلات استكشاف منقطعة النظير.

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