اكتشف فوائد الباذنجان لصحتك

الباذنجان هو مصدر جيد للألياف

الباذنجان من الخضروات المتداولة والموجودة طوال العام وأول من قام بزراعة الباذنجان دول شرق آسيا والآن تقوم بزراعته معظم دول العالم والباذنجان له 3 أشكال أما مخروطي الشكل ومتوسط الحجم وقد يكون لونه أبيض أو أسود وأما كبير الحجم أو متوسط الحجم.

فوائد الباذنجان:

1- أظهرت الدراسات على الحيوانات أن الباذنجان قد يساعد على تقليل الكوليسترول الكلي في الجسم، ويساعد على تحسين تدفق الدم. المركبات المضادة للأكسدة في الباذنجان تساعد على منع الاكسدة لنظام القلب والأوعية الدموية، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب.

2- الباذنجان هو أيضًا مصدر جيد للألياف، الذي هو ضروري للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية

3- الباذنجان يحتوي على nasunin، وهو الأنثوسيانين المضاد للأكسدة، والذي قد يساعد على تعزيز وظيفة الدماغ.

4- كوب واحد من الباذنجان يحتوي على حوالي 8 % من الألياف الغذائية. التي يمكن أن تساعد في عملية الهضم وفقدان الوزن. فهو يساعد على تحقيق التوازن في عملية التمثيل الغذائي.

5- الألياف في الباذنجان تساعد على خفض نسبة الكوليسترول واسترخاء الأوعية الدموية، مما يشير إلى أنها قد تلعب دورا مثمرا في الحفاظ على صحة جيدة للقلب.

6- الباذنجان غني بالفيتامينات B1، B3 و B6. حيث تلعب دورًا أساسيًا في وظيفة الجهاز العصبي المركزي، وإنتاج الطاقة، والتوازن الهرموني ووظيفة الكبد. ويعتقد أنها أيضًا تساعد على تحقيق توازن السكر في الدم وخفض نسبة الكوليسترول.

7- مكونات الباذنجان من الألياف وفيتامينات B تجعله وسيلة رائعة تساهم في فقدان وزن صحي. الألياف تعزز صحتك، وعملية التمثيل الغذائي النشطة وفيتامين (ب) يساعدا الجسم على معالجة الدهون. الباذنجان غنيًا أيضًا بالمواد المغذية فهو يحتوي على عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية (19 فقط لكل كوب)، مما يجعله رائعا لفقدان الوزن.

8- الباذنجان يحتوي على العديد من المعادن اللازمة للحفاظ على قوة وصحة العظام وهي المنغنيز والبوتاسيوم والمغنيسيوم والنحاس.

9- العديد من الأطباء والعلماء يعتقدون بوجود مركب في الباذنجان يمكن أن يعالج على نحو فعال أنواع معينة من سرطان الجلد. ويعتقد أن الكيميائية النباتية في الباذنجان والمعروفة باسم BEC5، تستطيع قتل الخلايا السرطانية دون الأضرار بالخلايا السليمة. وقد تم استخدام BEC5 كريم في الآلاف من الحالات، وذلك في أستراليا وإنجلترا مع نسبة نجاح ما يقرب من 100 % عند استخدامها لمدة 12 أسبوعًا. وهناك تقارير متضاربة حول فعاليته ولم توافق ادارة الاغذية والعقاقير على استخدامه في الولايات المتحدة وليس من المعروف ما إذا كان الحصول على BEC5 من أكل الباذنجان سوف يساعد على منع أو علاج السرطان.

نصائح لأكل الباذنجان:

يؤكل الباذنجان مطهواً إما بالقلي أوالسلق أو الشوي، وهو المكون الأساسي لبعض الأطباق كالمكدوس او المسقعة . هناك عدة أطباق أخرى تحضّر من الباذنجان منها: مقلوبة الباذنجان، فتة الباذنجان، متبّل الباذنجان، شكشوكة الباذنجان وغيرها لا يؤكل الباذنجان نيئاً نظراً لمرارة طعمه, إلا أنه يصبح طرياً و لذيذ الطعم بعد طهوه. ينصح الطهاة بنقع الباذنجان بعد تقطيعه في ماء مملح لسحب طعمه المر و تقليل كمية الزيت أو الدهن الذي يمتصه عند الطهي. طهي الباذنجان بزيت الزيتون حيث أن الباذنجان المشوي دون زيت، يختلف تماما عن المقلي في زيت الزيتون. اذا كنت تحب الباذنجان مقليا فعليك قليه باستخدام كمية وفيرة من زيت الزيتون. لا تضع الباذنجان في الثلاجة حيث الأفضل الاحتفاظ بها في درجة حرارة الغرفة مثل الطماطم (البندورة). الباذنجان يحب الصيف في حين أنها متاحة الى حد كبير على مدار السنة، ولكن موسم الذروة للباذنجان من أواخر الربيع وحتى مطلع الخريف. الأكبر ليست بالضرورة الأفضل فالباذنجان متوسط الحجم عادة ما تكون أفضل. والتي تكون لامعة وثقيلة هي الأكثر احتمالا أن تكون طازجة أكثر وأقل بذورا. لا ينبغي أن يؤكل الباذنجان نيئا حيث ان اكلها نيئة قد يسبب العديد من مشاكل المعدة .

المزيد:

فوائد ذهبيّة تكسبينها عند تناول اللوز الأخضر

ما هي الأطعمة الغنية بفيتامين "ج"؟

كل ما يجب أن تعرفه عن فوائد الفقوس

8 أسباب صحية لتناول السبانخ