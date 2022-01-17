فوائد أكل الكوارع وطريقة تنظيف الكرشات

الكوارع هي من أشهر الأكلات المصرية والتي يتسم بها الطبقة البسيطة من الشعب ودائما تشتهر بها المطاعم الشعبية بالقاهرة بالذات وهي عبارة عن أقدام الجاموس والبقر وتشتهر لدي بدو سيناء بالمقادم ولا يختلف الاسم عن الطريقة التي تعد بها تلك الوجبة الدسمة .

الكرشة هي جزء من أحشاء أو معدة الحيوانات التي تعتبر صالحةً للأكل لكن في الغالب هي كرشة الخروف ويحب البعض تناول الكرشات، ولكن المشكلة هي تنظيفها من الأوساخ العالقة بها.

فوائد الكوارع الصحية والجمالية

1- من فوائد الكوارع أنها تمدّ الجسم بسعرات حرارية عالية ممّا يجعلها تعطي الجسم طاقة هائلة لذا فهي تعدّ مثالية في موسم الشتاء للحصول على الدفء.

2- تحتوي الكوارع على عناصر غذائية يحتاجها الجسم، مثل: الفسفور، والكالسيوم، والمغنيسيوم، واليود وهذه المعادن تحمي من التهابات المفاصل وهشاشة العظام.

3- من فوائد الكوارع أنها تمدّ جهاز المناعة بالكولاجين الضروري للجسم والذي يحمي بطانة الجهاز الهضمي من التقرحات والالتهابات المتكرّرة بفعل العوامل المسببة للقرحة المعديّة والقولون العصبي.

4- من الناحية الجمالية الكوارع تزيد من نضارة البشرة وتساعد في حماية الجلد من التشققات والجفاف وتزيد من رطوبته وحيويته، وقوّة الشعر وصحّته بفضل وجود مادّة الكولاجين، والبروتينات، والفيتامينات، مثل: (B6, B12) تقوّي الدورة الدموية وبناء الخلايا وتجديدها؛ لاحتوائها على البروتين والفيتامينات.

5- تساعد الأمعاء من التخلص من السموم المتراكمة فهي وجبة غنية بالألياف، وتساعد في تخلّص الكبد من السموم.

6- كمية الدهون في طبق واحد من وجبة الكوارع تكفي الفرد لعشرة حصص غذائية من الدهون الضرورية للجسم فمنها دهون حميدة للجسم ومنها دهون تسبب أمراض السمنة.

7- تساعد الكوارع على تخلّص الجسم من الحساسية تجاه بعض أنواع الأطعمة.

8- المواد الجلاتينية الموجود في شوربة الكوارع تساعد في شفاء أمراض المفاصل وخشونة الركبة لذا فهي وجبة مثالية لكبار السن الذين يعانون من آلام المفاصل والروماتيزم.

9- تزيد كمية السائل المنوي لدى الرجال فهي بالتالي تحمي من الضعف الجنسي.

طرق تنظيف الكرشات

1- أولاً نحضّر الكرشة ونغسلها جيداً بالماء الجاري للتخلّص من الأتربة والأوساخ التي تكون عالقةً بها، ونكرّر الغسل عدة مرات حتّى تنزل المياه نظيفة تماماً.

2- ثم نضع الكرشة في كمية من الماء المغلي حتّى تتحلل الأوساخ المتبقّية، ونتركها بضع دقائق.

3- ثم نستخدم سكيناً ونكشط الطبقة الداخليّة للكرشة للتخلّص من الزوائد. نغسل الكرشة بعد كشطها مرّةً أخرى بالماء.

4- نحضر مزيجاً من الطحين، والملح، والخل، ونضعه في وعاء عميق ونضع الكرشة فيه وننقعها مدة ساعة للتخلص من الشوائب والروائح غير المرغوب بها، وندعكها بالمقادير جيّداً بين الحين والآخر.

5- وأخيراً نُخرج الكرشة من الخليط ونغسلها بالماء، ونضعها في قدر على النار مع ماء مغلي، وفصين من الثوم، ونتركها تغلي قليلاً للتخلص نهائياً من الرائحة.

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