فوائد اقتناء قط في منزلك!

هل تعارض عائلتك تربيتك لقط في المنزل؟! وهل تخافين من أن تكون للقطة تأثيرات سلبية على منزلك؟!

وهل تعارضين محاولات أطفالك في اقتناء قط صغير؟!

إليك فوائد تربية القطة، التي تجعلك تقنعين عائلتك، أو تقتنعين بإدخال قط للمنزل:

1- يمكن أن تقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وتقليل مستويات التوتر، وتخفيض معدلات السكتات الدماغية.

2- يؤدي وجود القطة إلى إطلاق الأوكسيتوسين، وهو هرمون معروف بإثارة مشاعر الحب والثقة.

3- يساعد في التغلب على مشاعر الحزن، كما أن الأطفال المصابين بالتوحد كانوا بحسب الدراسات أكثر هدوء بوجود قط.

4- صوت القطة له دور في علاج عظام وعضلات البشر.

5- تحسين النوم.

6- التعرض لوبر وجلد هذه الحيوانات الأليفة يزيد من مقاومة المواد المسببة للحساسية، مما يقلل من خطر الحساسية والربو.

7- تقليل ضغط الدم، وتقليل مستويات الشحوم والكوليسترول.

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