فوائد الأناناس للحمل لا تعد ولا تحصى، يحتوي الأناناس على العديد من العناصر المهمّة والضرورية للمرأة الحامل ونمو جنينها، حيث يساعد الأناناس بشكل أساسي على نموّ أعضاء الجنين بشكل كامل، كما أنه يقلّل من نسبة الإصابة بأيّ تشوّهات خلقية. يسهل الأناناس عملية الهضم عند المرأة الحامل، ويقلّل من نسبة إصابتها بالالتهابات و فقر الدم.

ويعد الأناناس خيار آمن وصحي أثناء الحمل، ربما أخبرك شخص ما بتجنب هذه الفاكهة لأنها قد تسبب الإجهاض المبكر أو تؤدي إلى المخاض، عزيزتي الحامل لا يوجد دليل علمي يدعم خطورة الأناناس أثناء الحمل.

ويحتوي الأناناس على نسبة عالية من فيتامين سي وهو غني بالعناصر الغذائية الأخرى مثل المنغنيز. يحتوي أيضاً البروميلين، وهو نوع من الإنزيمات الذي يُقال أنه يعمل على تسريع المخاض، ويوسع عنق الرحم.

فوائد الأناناس للحمل

الأناناس لتقوية المناعة

الأناناس مصدر غني بفيتامين سي. يمكن أن يوفر كوب واحد من الأناناس 80 إلى 85 مجم من فيتامين سي، والذي يلبي الاحتياجات اليومية أثناء الحمل. تعمل هذه الفيتامينات على تعزيز المناعة وإصلاح الخلايا ومنع تلفها. يساعد فيتامين سي أيضاً في إنتاج الكولاجين، وهو بروتين هيكلي مسؤول عن نمو جلد الطفل وعظامه وأوتاره وغضاريفه.

الأناناس يحافظ على صحة عظامك

الأناناس يتوفر في المنغنيز والذي يعزز صحة العظام ويمنع خطر الإصابة بهشاشة العظام.

تتغير عظامك بصورة مستمرة يتم صنع عظام جديدة وتتكسر العظام القديمة، عندما كنت صغيرًا، كان جسمك يقوم بعمل عظام جديدة أسرع من تكسيره للعظام القديمة، وبهذا الشكل تزداد كتلة العظام، ويصل معظم الناس للحد الأقصى لكتلة العظام في سن 30 تقريبًا، وتستمر إعادة تشكل العظام، إلا إنك تفقد كتلة عظام أكبر قليلاً من التي تزدادها.

إن مدى احتمالية الإصابة بهشاشة العظام هي حالة تجعل العظام ضعيفة وهشة ــ تعتمد على حجم كتلة العظام التي تحصل عليها في الوقت الذي تصل فيه إلى سن الثلاثين، ومدى سرعة خسارتها بعد ذلك. كلما كان الحد الأقصى لكتلة العظام في سن 30 أكبر، كلما كان لديك عظام أكثر كرصيد "في البنك"، وكلما كانت احتمالية إصابتك بهشاشة العظام أقل بتقدمك في العمر.

الأناناس لتنظيم عمل الجهاز العصبي

يحتوي الأناناس على فيتامين ب 1 أو الثيامين الذي ينظم عمل القلب والجهاز العصبي.

الأناناس لزيادة إنتاج كرات الدم الحمراء

الأناناس يعزز فيتامين ب 6 إنتاج خلايا الدم الحمراء، وبالتالي يمنع فقر الدم، والأناناس ينتج أجساماً مضادة ويخفف غثيان الصباح. النحاس الموجود في الأناناس ضروري أثناء تكوين قلب طفلك. كما أنه يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء.